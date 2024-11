La Conselleria reconstruirà per urgència els ponts afectats per la Dana a Picassent 

El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicent Martínez Mus, ha estat este matí a Picassent

Ha visitat juntament amb l’alcaldessa Conxa Garcia, els 2 ponts més afectats per la Dana al terme municipal.

Es tracta del pont de l’Omet, construït sobre el barranc l’any 1955, i el pont del Mas del Sabater, ubicat a la partida del Devadillo. Les dos construccions faciliten l’accés i la connexió viària a diferents partides i punts del terme.

Durant la visita, el conseller Martínez ha afirmat que «Estes obres de connectivitat entre nuclis urbans responen als contractes d’emergència de la Generalitat. Volem que l’empresa adjudicatària puga estar treballant en l’estudi i la reconstrucció de cada cas en els pròxims dies».

Per la seua banda, l’alcaldessa Conxa Garcia ha manifestat que “és molt important que s’hagen inclòs estes infraestructures en la via d’emergència perquè ajudarà al fet que estiguen reconstruïdes amb la urgència que requerixen. Crec que esta coordinació entre administracions ha sigut fonamental per a afrontar amb rapidesa estos danys tan importants en les comunicacions del terme”.

A més, el conseller s’ha compromés a tractar de desbloquejar la paralització de les obres de construcció de la passarel·la peatonal i ciclista sobre el barranc de l’Omet després que fa dos anys l’empresa adjudicatària entrara en concurs de creditors.

Com a últim punt de la visita Martínez ha apuntat que també seran reconstruïdes, dins d’este pla d’emergència, les dos passarel·les sobre el barranc que connectaven Picassent amb Alcàsser.