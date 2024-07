L’executiu valencià ha celebrat el traspàs de carteres després de la presa de possessió dels nous consellers i conselleres.

Vicente Martínez Mus, nou conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, ha remarcat que assumeix el repte d’equilibrar preservació, sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic amb el desenvolupament econòmic, fent una menció especial a l’Albufera.

Així mateix, Salomé Pradas ha rebut la cartera de Justícia i Interior de la mà d’Elisa Núñez. Entre els objectius principals que s’ha marcat Pradas, modernitzar i agilitzar la justícia i fer més efectius els serveis d’emergències i d’extinció d’incendis.

Per la seua banda, el nou conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha agraït el treball de José Luis Aguirre i ha destacat la incorporació de les competències de recursos hídrics a aquest departament.

Finalment, el traspàs de la cartera de Cultura de Vicente Barrera a José Antonio Rovira ha tingut lloc al Palau dels Català de Valeriola. L’eliminació de la ideologia en la cultura ha estat el missatge fonamental de Rovira, que ha presentat el seu nou equip integrat per Pilar Tébar com a secretària autonòmica; Miquel Nadal com a director general i Marta Alonso al capdavant de Patrimoni Cultural.

Als actes de traspàs de cartera ha estat present el president de la Generalitat, Carlos Mazón, acompanyat d’altres membres del govern valencià i representants de les diferents àrees.