La devoció pren els carrers de Paterna en l’últim dia de les seues festes patronals

Paterna Tanca les Seues Festes Majors amb la Solemne Processó en Honor al Santíssim Crist de la Fe i la Imatge de Sant Vicent Ferrer

Una Gran Cordà Tradicional I, Diverses Activitats Completen el Programa de Festes, Amb La Ciutat Preparant-se Per a La Celebració del Centenari en 2025

Paterna ha viscut amb gran devoció l’últim dia de les seues Festes Majors, marcat per la solemne processó en honor al Santíssim Crist de la Fe, conegut popularment com “el Morenet” o “el Negret”, junt a la imatge orant de Sant Vicent Ferrer. Es tracta de l’única processó de la localitat que trau la imatge original de més de 2 metres d’alçada del Crist de la Fe, realitzada al 1939 per l’escultur José María Ponsoda per substituir l’original destruïda al 1936.

Paterners i paterneres es bolquen en aquesta cita que ha comptat també, com no pot ser d’altra manera a la ciutat del foc, la festa i la fe, amb un castell de focs artificials. La ciutat posa així punt i final a vora dos setmanes d’activitat frenètica, on les tradicions, la música i, sobretot, la pólvora, han estat les grans protagonistes.

Les Festes Majors començaren amb el pregó a càrrec de Jajajers. Divendres 16, la 60a edició dels Jocs Florals i les Paelles marcaren l’agenda. Entre els esdeveniments més esperats, la Gran Nit Cristiana, dissabte 17, i la Gran Nit Mora, diumenge 18, preludi de la desfilada infantil de Moros i Cristians de Paterna el dilluns 19. Dimarts 20, era el torn d’un dels actes més emotius per a la localitat: Tiradors en la Memòria i Homenatge als Hòmens Grans.

Dimecres 21, la cercavila infantil de cohets de luxe va il·luminar els carrers de Paterna seguint el recorregut tradicional i, per la nit, cordaes querubí, infantil i juvenil. Del dijous 22 al dissabte 24, les celebracions religioses preneren força amb el Tridu des de la Capella del Rosari fins a les Parròquies de la Mare de Déu dels Desemparats, Santa Rita, Sant Pere Apòstol. Tres dies coronats pel Correfoc 2024.

Diumenge 25, el moment més esperat. La Gran Cordà Tradicional, declarada d’Interés Turístic Nacional en 2017 i Bé d’Interés Cultural Immaterial al 2022. Un espectacle pirotècnic amb 352 tiradors i tiradores i 70.000 cohets. Mil quilos de pólvora que feren vibrar els paterners i paterneres durant durar 21 minuts i 28 segons.

Així mateix, el programa de festes s’ha completat amb actuacions musicals, activitats infantils, partides de pilota, campionats d’escac, danses, festivals, sopars de germanor, mascletaes i esdeveniments esportius.

Així, Paterna s’acomiada de les seues festes mentre prepara ja els actes de commemoració del Centenari de la Coronació de la imatge del Santíssim Crist de La Fe, que tindrà lloc al 2025.