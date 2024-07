“A la carretera no li importa quant has begut. Només zero té zero conseqüències” és l’eslògan de la campanya d’estiu de la Direcció General de Trànsit

Pilar Fúnez: “És molt important un consum zero d’alcohol i drogues, gens de mòbil i respectar els límits de velocitat”

Dels 12 morts al juliol en les carreteres de la Comunitat Valenciana, nou eren motoristes



Del 19 al 25 d’agost la Direcció General de Trànsit posarà en marxa una Campanya especial de Control de velocitat, d’alcohol i drogues

L’Operació especial de trànsit 1r d’agost 2024 es desenvoluparà en la Comunitat Valenciana entre les 15.00 hores del dimecres 31 de juliol i les 24:00 hores del dijous 1 d’agost. La Direcció General de Trànsit ha previst 3.100.000 de desplaçaments de llarg recorregut, dels quals 368.280 corresponen a la zona de la Comunitat Valenciana. En total, durant els dos mesos d’estiu, es produiran més de 12 milions de desplaçaments en les carreteres de la Comunitat.

“A la carretera no li importa quant has begut. Només zero té zero conseqüències” és l’eslògan de la campanya d’estiu de la Direcció General de Trànsit. Segons dades del Ministeri de l’Interior, l’alcohol és la segona causa dels sinistres mortals, amb el 29%, només per darrere de les distraccions amb el 31 i per davant de la velocitat inadequada, amb el 23%.

La cap provincial de Trànsit de València, Pilar Fúnez, ha reiterat “la importància d’un consum zero d’alcohol i drogues, gens de mòbil i de respectar els límits de velocitat” i ha recordat als ciutadans “que el respecte les normes de seguretat és una elecció de cadascun, que ha de prendre’s cada vegada que es condueix”. Del 19 al 25 d’agost, la Direcció General de Trànsit posarà en marxa una Campanya especial de Control de velocitat, d’alcohol i drogues.

El coronel cap del Sector de Trànsit de la Guàrdia Civil, Francisco Javier Sánchez-Ferragut, per part seua, ha insistit a “mantindre la distància de seguretat i fer un ús correcte dels carrils, utilitzant el carril esquerre solament per a avançar, a fi de garanteix la fluïdesa”.

L’última campanya, amb motiu de la festivitat de Santiago en altres comunitats, va registrar tres víctimes mortals en tres accidents en la Comunitat Valenciana. Sánchez-Ferragut ha assegurat que “les Forces i Cossos de Seguretat treballaran per a garantir la seguretat i la fluïdesa en les carreteres” i ha insistit en la importància de “complir les normes de circulació per a evitar víctimes”.

Durant el mes de juliol, 12 persones han perdut la vida en les carreteres de la Comunitat Valenciana. Són dues víctimes mortals més que en el mateix període de 2023 i nou d’elles viatjaven amb moto. Segons dades de la Direcció General de Trànsit, en el que va d’any, 20 motoristes han perdut la vida en les carreteres de la Comunitat Valenciana, quatre més que en el mateix període de l’any passat. Huit a Alacant, tres a Castelló i nou a València.

Pla de xoc per a reduir la sinistralitat viària

El Ministeri de l’Interior instal·larà 95 nous punts fixos de control en les carreteres, 13 en la Comunitat Valenciana, dins del pla de xoc per a reduir la sinistralitat viària. Durant el mes de juliol s’han posat en marxa, en lles carreteres de la Comunitat Valenciana, 11 nous punts de control de velocitat, sis fixos i cinc de tram.

Provincia Nº Tipo Vía Alacant 4 Fijo Convencional Castelló 1 Tramo Convencional València 4 Tramo Autovía València 2 Fijo Convencional/Autovía

Amb els nous cinemòmetres que s’han posat en funcionament aquest mes, la Comunitat Valenciana compta amb 90 cinemòmetres en funcionament (78 fixos i 12 de Tram).

Provincia CIN Fijos CIN Tramo Valencia 25 5 Alicante 31 0 Castellón 16 2 Comunitat Valenciana 72 7

Operació Pas de l’Estret

Així mateix, cal recordar que està en funcionament l’Operació Especial de Pas de l’Estret, que constitueix un gran moviment de persones per carretera. En 2023, va permetre el pas de 3.219.534 persones i 775.359 vehicles, amb més de 11.084 rotacions per via marítima entre Europa i Àfrica.

Les dates d’inici i finalització de la OPE 2024 són, per a la fase d’eixida: del 13 de juny al 15 d’agost; i per a la fase de retorn: del 13 de juliol al 15 de setembre. Per això, totes dues fases afectarien aquesta Operació especial 1r d’agost, incrementant el nombre de moviments de llarg recorregut en l’A7 i l’AP7



DIES I HORES DE MAJOR INTENSITAT DE CIRCULACIÓ

Día Hores desfavorables Dimecres, 31 de juliol De 16 a 21 hores Dijous, 1 de agost De 08 a 21 hores

CARRETERES I TRAMS CONFLICTIUS

Província d’Alacant:

A-70: Pk. 0 – 31,2. Accessos i eixides de la circumval·lació d’Alacant.

N-332: Pk.157 – 159. Acceso a Altea. Pk.95 – 86,5. Accesos a El Altet-Santa Pola i costa. Pk.49 – 55. Accesos a Torrevella



Provincia de Castelló:

CV-13: Pk. 16,4. Ramal d’enllaç amb AP-7 i N-340 a Torreblanca.

Provincia de València: