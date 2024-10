La Diputació de València impulsa el cant d’estil com a part del seu programa de foment del valencià

La Diputació de València continua reforçant el seu compromís amb la promoció de la llengua i la cultura valenciana a través de noves iniciatives com el vídeo “El cant d’estil.

Un tresor a cau d’orella”, presentat pel president Vicent Mompó.

Aquest treball audiovisual destaca el valor del cant valencià d’estil, un gènere musical tradicional que reflecteix l’essència dels pobles valencians i l’ús del valencià com a vehicle d’expressió.

La improvisació melòdica i rítmica caracteritza aquest estil, on la figura del “versaor” juga un paper clau.

Mompó ha ressaltat la importància de preservar i compartir les tradicions locals, com el cant d’estil, com a part de l’estratègia de la Diputació per a protegir les senyes d’identitat valencianes, que inclouen la música, les Falles, la pilota i altres manifestacions culturals.

El vídeo, produït per l’estudi Granissat, forma part de la col·lecció audiovisual de foment del valencià que la Diputació continua enriquint.

Aquest projecte audiovisual s’emmarca dins de la programació del 9 d’Octubre de la Diputació, que inclou altres activitats com el Passacarrer de les Comarques i l’exposició “El 9 d’Octubre: la nostra festa”, que romandrà oberta fins al 14 d’octubre.