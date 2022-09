La Diputació de València recupera el llegat artístic del pintor valencià Emilio Ros Benet amb l’exposició ‘Retrats i paisatges’, que podrà visitar-se en el Saló de Respecte de la corporació provincial, en plaça Manises, fins al 30 de setembre, amb horari de 10 a 14 i de 16 a 20 hores els dissabtes i diumenges.

El repertori d’Emilio Ros, primer artista becat per la Diputació en pintura després de la Guerra Civil, està replet de temes pròxims plasmats amb senzillesa a través dels seus paisatges i retrats. Desenes d’ells formen part d’una exposició organitzada per l’Oficina de Restauració i Difusió del Patrimoni Artístic de la Diputació (OFITEC), i comissariada per Arantxa Esteban, la professora de la Universitat Politècnica de València Marina Puyuelo i Estrella Ros Conde, filla de l’artista nascut a la Fonteta.

El president de la Diputació, Toni Gaspar, ha acompanyat a la família d’Emilio Ros i el diputat de Patrimoni, Andreu Salom, en l’obertura de ‘Retrats i Paisatges’.

Ros Benet va ser pensionat de la Diputació entre 1942 i 1945, any en què va pintar el retrat del llavors president de la corporació provincial, Rincón de Arellano, un dels encàrrecs de la institució i una de les peces que oferix la mostra al costat de paisatges de camp i ciutat, des del carrer Xàtiva fins a la Malva-rosa, el Vedat o els voltants de Madrid; i una àmplia selecció de retrats institucionals, d’artistes com Ignacio Pinazo i d’àmbit familiar, amb especial protagonisme de la seua esposa i musa, Amparo Conde.