La Fe s’incorpora a la Xarxa d’Assajos Clínics de la Societat Europea de Fibrosi Quística 

Només tres hospitals espanyols son els que han aconseguit formar part d’ esta xarxa formada per 68 centres de 20 països diferents

Pel que l’ Hospital Universitari i Politèncnic de la Fé ha tingut que superar una exhaustiva evaluació amb més de 100 indicadors

Pel que l’ Hospital Universitari i Politèncnic de la Fé ha tingut que superar una exhaustiva evaluació amb més de 100 indicadors entre els que es trobaven l’ experiència clínica i investigadora dels responsables de la unitat, els recursos amb els que conta l’hospital, el nombre de professionals d’ investigació, publicacions científiques, investigacions propies i la participació en foros internacionals i clasificació dels sol.licitants.

Tot açò fa que La Fé es posicione com a centre de primer nivell per a l’ investigació de fibrosis quística i que comporte beneficis per als pacients amb tractaments més nous.

Amparo Solé també destacava que “l’ objectiu de la Xarxa d’ Assajos Clinics de la Societat Europea de Fibrosis Quística és fer que els nous medicaments arriben a les persones malaltes el més prompte possible”.