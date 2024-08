El Consell destina 234 milions d’euros a l’adquisició de medicaments per a diverses patologies en la sanitat pública

Aprovat un conveni per fomentar l’accés a tecnologies per a persones amb discapacitat i programes de salut pública

El Consell ha autoritzat la contractació per a l’adquisició i subministrament de medicaments destinats als centres de l’àmbit de la sanitat pública per al tractament de diverses patologies, per un import global de 234 milions d’euros. Es tracta de medicaments per a la fibrosi pulmonar ideopàtica, càncer de pròstata i distintes malalties en l’àrea d’oncologia i hematologia.

La contractació inclou també medicaments per al tractament de la dermatitis atòpica o l’artritis, així com antibiòtics, principis actius per al tractament del dolor o anestèsics d’ús hospitalari, entre d’altres. La portaveu del Consell, Ruth Merino, ha insistit en l’aposta per la sanitat de l’executiu valencià .

El Consell també ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Innovació i el Comité de Persones amb Discapacitat de la Comunitat Valenciana per valor de 150.000 euros. L’objectiu, fomentar l’accés a les tecnologies i la formació en competències digitals de les persones amb discapacitat amb accions que es desenvoluparan durant el 2024.

Destaquen també els acords entre la Conselleria de Sanitat i la Fundació Las Naves per a impulsar un programa innovador de prevenció de l’obesitat infantil, amb una dotació de 30.000 euros; i la contractació d’equips de protecció individual contra incendis per als agents mediambientals, per un import de vora 297 mil euros, a través d’un procediment d’emergència.

Finalment, el Consell ha autoritzat un conveni entre l’Autoritat del Transport Metropolità de València i l’Ajuntament de Torrent. L’acord permet que les línies de transport interurbà que passen per Torrent accepten els títols de transport urbà carregats en la targeta ciutadana de Torrent per a trajectes dins del municipi.