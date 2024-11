La Generalitat obri una oficina temporal del PROP a Massanassa per a assistir les persones afectades per la riuada

Se situa en la seu dels jutjats de pau de la localitat i s’habilita per a la presentació de sol·licituds d’ajudes de la Generalitat a les persones afectades per la DANA

També es prestaran els servicis d’informació administrativa general, emissió de certificats de firma electrònica de la Generalitat, registre Cl@ve i assistència en matèria de registre

Obrirà al públic de dilluns a divendres, com a mínim en horari de 09:00 a 16:00 hores i atendrà preferentment amb cita prèvia

La Conselleria d’Hisenda, Economia i Administració Pública ha obert una oficina temporal del PROP a Massanassa per a assistir les persones afectades per la riuada.

Davant l’emergència produïda per la DANA, des de la Secretaria Autonòmica d’Administració Pública s’ha considerat convenient la creació, amb caràcter temporal, d’una nova oficina PROP pròpia de la Generalitat que facilite a la ciutadania afectada la seua relació amb l’Administració autonòmica en condicions de més proximitat i accessibilitat.

L’oficina PROP-DANA se situa en la seu dels jutjats de pau de Massanassa, en el carrer Major número 15, i en este espai es prestaran els servicis d’informació administrativa general, emissió de certificats de firma electrònica de la Generalitat, registre Cl@ve i assistència en matèria de registre.

En particular, s’habilita esta oficina per a la presentació de sol·licituds d’ajudes de la Generalitat a les persones afectades per la DANA, en col·laboració amb les oficines de coordinació de la postemergència. Per a fer-ho, les persones interessades tindran dret a ser assistides per personal funcionari habilitat per a la presentació telemàtica de les seues sol·licituds.

L’oficina PROP-DANA obrirà al públic de dilluns a divendres, com a mínim en horari de 09:00 a 16:00 hores, encara que en funció de les necessitats derivades de la situació d’emergència, este horari s’ampliarà per a garantir una adequada atenció a la ciutadania afectada per la DANA.

Este espai temporal atendrà preferentment amb cita prèvia, que es podrà sol·licitar en la mateixa oficina de Massanassa, a través del servici d’informació telefònica 012 i en la pàgina web de la Generalitat.

L’oficina PROP-DANA de Massanassa es mantindrà en funcionament mentres dure la situació d’emergència i, com a mínim, fins que finalitzen els terminis de presentació de sol·licituds de les ajudes que la Generalitat convoque per a les persones afectades per la DANA.

Per a la posada en funcionament d’esta oficina temporal, des de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) s’ha ampliat la connectivitat de la seu i s’han habilitat i configurat 5 llocs de treball amb ordinadors (un portàtil, equips de sobretaula i pantalles addicionals), telefonia, impressores i l’equipament corresponent a la gestió de torns.