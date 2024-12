La Generalitat reformarà la llei de l’Horta i revisarà el Patricova per a desbloquejar projectes de drenatge

El Consell anuncia la modificació de la llei de protecció de l’Horta i del Patricova per a facilitar l’execució de projectes d’encauzament de barrancs com els del Poyo i la Saleta, pendents des dels anys 90.

Els consellers de Medi Ambient i d’Agricultura han justificat aquesta decisió basant-se en la necessitat d’adaptar les normatives a les actuacions sobre terrenys protegits, sense informes contraris però amb condicionants que busquen integrar aquestes obres en l’entorn de l’Horta.

La reforma arriba després que la DANA del 29 d’octubre evidenciara la vulnerabilitat de zones com Faitanar. La Generalitat recalca que els condicionants derivats de la llei de 2018 han sigut mal interpretats com a traves. La modificació busca agilitzar els projectes aturats per falta d’adaptació a normatives o per caducitat de les declaracions d’impacte ambiental, com en el cas de la Saleta, on també s’ha projectat una via verda.

Aquesta decisió, no obstant això, contrasta amb els litigis previs d’alguns municipis contra la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) pel mapa de zones inundables. El Suprem va rebutjar en 2019 els recursos, reafirmant que el sòl ha d’adaptar-se al risc d’inundació. Casos com el de Cheste, que va ajornar una presa en 2004, p