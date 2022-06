La Junta Local de la AECC de Massamagrell va celebrar ahir, dimarts 14 de juny, el seu tradicional acapte anual per a recaptar fons i destinar-los a la investigació del càncer.

La presidenta i dones de l’associació van instal·lar una taula petitòria prop del mercat municipal, i aprofitant l’afluència de veïns i veïnes en aquesta zona, van vendre articles solidaris i van posar guardioles perquè la gent poguera fer el seu donatiu.

Després del recompte de la jornada, que va tindre una duració de tres hores, l’organització va aconseguir recaptar un total de 661,50 euros, una xifra amb la qual la presidenta de l’associació, Verónica Carrillo, es mostra molt satisfeta, perquè “tota ajuda és bona si el seu objectiu és destinar-la a la investigació de malalties”.

Per part seua, l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez, que es va acostar a la taula per a col·laborar, expressa que “és molt bonic veure com a col·lectius, associacions i veïnat del poble s’impliquen en la causa i posen el seu granet d’arena per a lluitar junts contra el càncer”.

Massamagrell és un poble solidari, i aquest mateix dissabte, 18 de juny, la AECC Massamagrell tornarà a recaptar diners gràcies a l’exhibició solidària de Bailamos amb Monia, que se celebrarà a les 20.00 hores en el Centre Cultural.