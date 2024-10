La Mancomunitat de l’Horta Sud digitalitza vuit monuments i museus en el seu pla turístic 

El castell d’Alaquàs, el MUPA, el Museu de la Ceràmica o el de la Rajoleria són alguns dels espais que és podran visitar de manera virtual

La iniciativa inclou la creació del Museu Virtual del Moble de Sedaví

Un total de vuit monuments i museus de l’Horta Sud podran visitar-se de manera virtual en breu, gràcies a la iniciativa de la Mancomunitat. Des de fa dies, una empresa especialitzada està prenent imatges d’aquests immobles i les seues col·leccions artístiques o etnològiques, amb la intenció que puguen ser visitats a través de la pantalla, des de qualsevol part del món.

Aquesta acció de posada en valor del patrimoni s’emmarca dins del Pla de Dinamització Turística de l’Horta Sud 2024, que impulsa i finança la Mancomunitat, amb la col·laboració de la Diputació de València. A la iniciativa per a virtualizar els museus o monuments s’han destinat uns 50.000 euros del pressupost global de la campanya.

D’aquesta manera, alguns dels immobles que estan en procés de digitalització són es castell d’Alaquàs, el Museu del Palmito d’Aldaia (MUPA), el Museu de la Ceràmica de Manises, el Museu de la Rajoleria de Paiporta, el Museu Arqueològic de Silla (MARS), l’Alqueria del Pi d’Alfafar, la Col·lecció etnològica de Massanassa o el Museu Comarcal de l’Horta Sud Josep Ferrís March.

Després del procés tècnic, qualsevol persona podrà realitzar un recorregut virtual per les seues instal·lacions i detindre’s en les peces més valuoses de les seues col·leccions (aproximadament mig centenar en cada cas), com el cas del Museu de la Ceràmica o el MUPA; en els seus elements etnogràfics més destacats, com en el cas de la Rajoleria o el Museu de l’Horta Sud, o bé en els seus aspectes artístics i arquitectònics de major rellevància, com les ceràmiques i els enteixinats del Castell d’Alaquàs.

“Aquesta acció és una de les nostres principals apostes d’enguany en el Pla de Dinamització Turística ja que els nostres museus i els nostres monuments reflecteixen el que vam ser i el que som com a comarca. D’aquesta manera, portarem la nostra història més enllà de les nostres fronteres”, valora el president de la Mancomunitat, José F. Cabanes.

Museu Virtual del Moble de Sedaví

De manera paral·lela, el procés de digitalització permetrà crear el Museu Virtual del Moble de Sedaví, un espai en la xarxa que recuperarà una indústria que va marcar la vida en la població durant dècades i que va generar nombrosos oficis artesanals especialitzats.

Per a això, l’Ajuntament de Sedaví ha iniciat el procés d’arreplegar fotografies, testimonis, catàlegs i altres documents, que es mostraran en l’espai virtual, igual que peces de mobles d’elaboració artesanal i d’alta qualitat, que encara conserven nombroses famílies a les seues cases.

“El sector del moble, tant pel que fa a fabricació com a venda, va tindre el seu auge entre els anys 50 i els anys 80 del passat segle, i va generar nombrosos llocs de treball especialitzats de tallistes, marqueters, pulimentadores i altres, que ara volem recuperar. També volem aprofitar per a digitalitzar molts mobles que encara tenen les famílies a les seues cases, abans que desapareguen”, assenyala Jose F. Cabanes, també alcalde de Sedaví.