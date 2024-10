La meitat dels llauradors i ramaders té més de 65 anys i solo el 2% són menors de 34 anys

LA UNIÓ denuncia que des de 2021 no hi ha ajudes per a incorporació de joves en la Comunitat Valenciana malgrat l’envelliment de la població agrària

L’organització detecta una creixent demanda de joves que volen incorporar-se i no ho poden fer

La Unió Llauradora i Ramadera denuncia que les dades d’envelliment de la població agrària de la Comunitat Valenciana són esgarrifoses i malgrat això la Conselleria d’Agricultura porta des de 2021 sense publicar la convocatòria d’ajudes per a la primera instal·lació de llauradors i ramaders joves.

En aquest sentit, segons les últimes xifres disponibles, que corresponen al cens agrari de 2020, més de la meitat dels llauradors i ramaders de la Comunitat Valenciana tenen més de 65 anys i només el 2% d’aquests tenen menys de 34 anys. En els últims onze anys, els menors de 34 anys han descendit un 18%, mentre que els majors de 65 anys s’han mantingut igual.

Des de fa més d’un any que l’organització ha reclamat aquestes ajudes, primer a l’equip de Vox i ara ja posteriorment al del PP, sense que fins a la data hi haja hagut resposta. En aquest període de la nova PAC no s’ha tramitat així l’Ordre de bases reguladora d’una ajuda clau per al relleu generacional, quan en l’anterior període es van aprovar fins a tres convocatòries. A més, quedarien únicament tres anys per a finalitzar aquest període.

L’1 de gener de 2023 va entrar en vigor gran part del contingut del paquet legislatiu del Pla Estratègic de la PAC, iniciant així la tramitació de les corresponents ordres de bases reguladores i les posteriors convocatòries d’ajudes, especialment quant a les intervencions vinculades al Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana (PDR).

Durant aquests quasi dos anys, LA UNIÓ ha experimentat una creixent demanda tant de joves amb la intenció d’incorporar-se al sector agrari com de professionals establits que volen realitzar inversions per a millorar les seues explotacions. També s’ha notat un augment de l’interés de persones provinents altres sectors econòmics que volen instal·lar-se en el sector agrari. Tots ells esperen la publicació de les ajudes per a la primera incorporació de joves/nous llauradors i per a les inversions en explotacions agràries.

Al desembre del passat any, LA UNIÓ va sol·licitar informació sobre la tramitació d’aquestes ajudes i la resposta, referent a les ajudes per a la primera instal·lació de joves, va ser que s’esperava disposar d’un esborrany de la nova ordre al gener, el qual havia de ser consensuat amb les organitzacions professionals, circumstància que no va succeir.

LA UNIÓ ha tornat a sol·licitar ara informació actualitzada al nou equip de Conselleria sobre l’estat de tramitació de les ordres de bases reguladores per a la primera instal·lació de joves, i també sobre les ajudes per a la inversió en explotacions agràries, en cas que aquestes també s’estiguen tramitant. Tot això amb l’objectiu de proporcionar informació precisa a aquells que esperen les convocatòries perquè puguen planificar adequadament la seua incorporació i/o inversió. La veritat és que pese al progressiu envelliment del camp valencià no s’aposta de manera decidida per la incorporació de joves.