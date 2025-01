La plataforma pel soterrament de les vies en Alfafar, Sedaví i Benetússer porta la seua causa fins al Parlament Europeu.

Els representants destaquen que hui dia la seua reivindicació recobra tot el seu sentit havent-li donat el temps la raó, ja que tots i cada un dels problemes que suposa l’existència del pas a nivell incomplixen objectius de l’Agenda 2030.

Ens basen, concretament, en l’Objectiu número 3 (Salut i Benestar) i en l’Objectiu número 11 (Ciutats i Comunitats Sostenibles).

Són 703 les denúncies que s‘han presentat a l’Ajuntament d’Alfafar per part de veïns amb problemes de Salut Mental relacionats amb la problemàtica del tren, recollides d’entre els habitants de les tres poblacions. Per la seua part, Adif ha presentat una proposta que integra el tren en el municipi amb espais verds, però sense abordar el soterrament de les vies ni els problemes que el seu pas genera als veïns.

Malgrat les contínues demandes dels veïns, els tres ajuntaments valencians i la Generalitat, el Ministeri de Transports ha rebutjat soterrar el tram de 2,8 quilòmetres de vies. Davant l’abandó i el silenci, des de la plataforma assenyalen que només els queda recórrer al Parlament Europeu com a últim recurs perquè les seues peticions siguen escoltades.

Després de més de 40 anys de risc i falta d’acció per part del Govern, es considera que es vulneren les normes comunitàries de seguretat ferroviària i els drets fonamentals, com el dret a la vida. Des de la plataforma se sol·licita al Comité de Peticions del Parlament Europeu que intervinga i declare la infracció del Govern en relació amb el pas a nivell d’Alfafar, Benetússer i Sedaví. A més, es demana l’execució urgent del soterrament per a garantir la seguretat conforme als estàndards europeus.