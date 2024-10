La Pobla de Farnals ajusta l’IBI després de l’aprovació de la nova taxa mancomunada de residus

La modificació fiscal implica un ajust del 2% en l’IBI per a compensar la nova taxa de residus que gestionarà la Mancomunitat de l’Horta Nord a partir de 2025





El passat dijous 17 d’octubre, l’Ajuntament de La Pobla de Farnals va celebrar un ple extraordinari en el qual es va aprovar per unanimitat de tots els partits polítics amb representació un ajust del 2% en l’Impost sobre Béns immobles (IBI). Aquesta mesura respon a la decisió del consistori d’adaptar els ingressos davant la futura gestió mancomunada de la taxa de residus, que serà assumida per la Mancomunitat de l’Horta Nord a partir de gener de 2025.



A partir de 2025, la Mancomunitat de l’Horta Nord serà l’encarregada de gestionar i recaptar la nova taxa de residus, la qual ha quedat establida en 43,80 euros anuals per terme general, una de les més baixes de la comarca de l’Horta Nord. Aquest canvi implica que La Pobla de Farnals ja no assumirà els costos de la recollida i transport de residus, motiu pel qual s’ha procedit a l’ajust de l’IBI en un 2%. Aquest ajust suposarà un estalvi per als veïns d’entre 5,83 euros i 29,87 euros anuals, en funció del valor cadastral de cada propietat.



Durant el ple, Mari Carmen Benlloch, regidora d’Economia i Hisenda, va explicar que aquesta mesura busca compensar l’impacte de la taxa mancomunada. A més, va subratllar que la modificació de l’IBI havia d’aprovar-se enguany perquè poguera aplicar-se en 2025, complint així amb els terminis establits per la normativa.