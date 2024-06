La torxa olímpica arriba a la seua fi per a celebrar les Miniolimpiadas de Torrent

Els dies 6 i 7 de juny, els xiquets i xiquetes de Torrent celebraran les Miniolimpiadas Escolars

Dijous que ve 6 de juny donarà principi una nova edició de les Miniolimpiadas Escolars de Torrent. Un esdeveniment esportiu que reunix a centenars de xiquets i xiquetes de la localitat durant dos jornades de competició i convivència.

Organitzades per la Fundació Esportiva Municipal juntament amb la regidoria d’Esports que dirigix Guillermo Alonso del Real. Les Miniolimpiadas són una de les cites més esperades pels escolars torrentinos. En l’última edició, l’esdeveniment va congregar a més de 1.300 participants, una xifra que s’espera superar enguany.

Les competicions es desenvoluparan durant dos dies, el 6 i 7 de juny, en les instal·lacions de la Ciutat de l’Esport en *Parc Central. Els participants competiran en les disciplines de velocitat, relleus, salts de longitud, llançament de pes i salt d’alçada.

Més enllà de la competició, les Miniolimpiadas Escolars són un esdeveniment que posa en valor la importància de l’esport en l’educació. Fomentar l’activitat física, la competició sana i la transmissió de valors com l’esportivitat. El respecte i el treball en equip són alguns dels objectius principals d’este esdeveniment.

Tal com ha assenyalat Alonso del Real, “Les Miniolimpiadas Escolars de Torrent són un esdeveniment esportiu de gran importància a la nostra ciutat. Ja que fomenten la participació dels xiquets en activitats esportives i els inculquen valors com l’esportivitat, el respecte i el treball en equip.”

La torxa olímpica arriba al seu destí

Com és costum, la torxa olímpica de les Miniolimpiadas ha recorregut durant l’últim mes els diferents centres educatius de Torrent com a prèvia a l’esdeveniment. Este dilluns ha finalitzat el seu recorregut en el Col·legi Mare Sacramento, portada pels alumnes del CEIP Els Terretes. On alumnes i professors l’han rebuda amb entusiasme.

De fet, seran els alumnes de Mare Sacramento els encarregats de portar-la dijous que ve, 6 de juny. Al Poliesportiu de Parc Central, on es donarà el tret d’eixida a la nova edició de les Miniolimpiadas. Un esdeveniment esportiu que, sens dubte, serà una experiència inoblidable per a tots els participants.