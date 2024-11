LA UNIÓ denuncia l’abandó de l’ametla autòctona per part de la IGP Torró de Xixona i Alacant

L’organització insta la Conselleria d’Agricultura a impulsar la creació d’una marca de qualitat específica per a l’ametla de la Comunitat Valenciana

La Unió Llauradora lamenta profundament el recent acord signat entre el Consell Regulador de les IGP Torró de Xixona i Torró d’Alacant i l’Associació Espanyola de Productors d’Ametla Ecològica i Convencional (AEPAEC), amb seu social a Minglanilla (Conca).

Segons el parer de l’organització, aquest conveni, lluny de ser una solució, no garanteix ni preus ni volums mínims de subministrament per a l’ametla autòctona.

En el seu lloc, els grans torroners industrials emparats per aquestes IGP han preferit acords ambigus que no comprometen realment a protegir la producció local d’ametla, deixant de costat als llauradors. Paradoxalment, aquestes indústries es beneficien de la promoció de la indicació geogràfica de Xixona i Alacant, que evoca tradició i qualitat, però ometen qualsevol garantia que l’ametla i la mel emprades siguen d’origen local.

Les modificacions en el plec de condicions de les IGP Torró de Xixona i Torró d’Alacant van suprimir qualsevol referència a l’origen de les matèries primeres.

LA UNIÓ ja va denunciar en el seu moment aquesta decisió, que la Conselleria d’Agricultura va rebutjar atendre. Sense requisits sobre l’origen, els torrons etiquetats sota aquestes IGP poden contindre ametla importada, majoritàriament dels Estats Units, i mel de diverses procedències, deixant en desavantatge als agricultors i apicultors valencians.

LA UNIÓ assenyala que “en un producte lligat al seu origen, com és el torró de Xixona i Alacant, resulta inacceptable que no es prioritzen les matèries primeres autòctones. Els consumidors tenen dret a saber si l’ametla o la mel provenen de la Comunitat Valenciana o, per contra, són importades. Sense aquesta transparència, s’indueix a error i es desvirtua l’essència del producte”.

Davant aquest escenari, LA UNIÓ insta la Conselleria d’Agricultura que impulse la creació d’una marca de qualitat específica per a l’ametla de la Comunitat Valenciana, que permeta garantir al consumidor que adquireix un producte d’ací i de gran qualitat. Aquesta mesura seria una eina per a revaloritzar l’ametla autòctona en els mercats i diferenciar-la de productes importats que no compleixen els mateixos estàndards de qualitat ni sostenibilitat. Així mateix, es proposa que únicament es concedisquen ajudes de la Generalitat Valenciana a aquells fabricants de torró que certifiquen l’ús d’ametla de la Comunitat Valenciana, incentivant així a les petites empreses artesanes que sí que donen suport a l’economia valenciana i generen ocupació en les nostres zones rurals. En aquest sentit, el Consell Regulador IGP Xixona i Torró d’Alacant ha rebut, enguany, un total de 97.914,58 euros que la Conselleria d’Agricultura concedeix als òrgans de gestió de les figures de qualitat. D’aquest import, 12.796,13 euros, els ha destinats el Consell Regulador a pagar part dels seus costos de les activitats de promoció i informació. La resta han sigut destinats per a sufragar els costos de control i certificació. Tot, sense una garantia d’ús de matèries primeres valencianes.

LA UNIÓ indica que, amb els diners de tots els valencians, “s’està ajudant als productors d’ametles i mel d’altres països, circumstància intolerable i que el conseller Barrachina hauria de tancar l’aixeta de les ajudes públiques valencianes als que es beneficien d’un origen sense usar la matèria primera dels agricultors i apicultors valencians.”

De cara al pròxim Nadal, LA UNIÓ recomana als consumidors que trien torrons de productors artesans, estiguen o no dins de les IGP Torró de Xixona i Torró d’Alacant. Molts d’aquests artesans treballen amb ametla i mel autòctones, garantint així la qualitat i la sostenibilitat de la seua producció. En mancar de capacitat per a importar matèries primeres, depenen exclusivament dels llauradors valencians i espanyols, generant un impacte directe i positiu en l’economia rural.

El conveni signat entre la IGP i AEPAEC, que promet “utilitzar ametla espanyola”, és una declaració d’intencions que manca de mecanismes per a ser efectiva. Sense garanties d’etiquetatge d’origen, volums mínims o preus justos, aquest acord és “pur lletra morta i una mostra més de greenwashing o rentada verda”, afirma l’organització. Els productors d’ametla de la Comunitat Valenciana continuen enfrontant-se a preus ruïnosos, alts costos de producció i una competència deslleial amb ametla importada de qualitat inferior i major petjada de carboni. Ni les autoritats ni els organismes responsables de protegir les nostres figures de qualitat han pres mesures reals per a corregir aquesta situació.

Per tot això, LA UNIÓ reclama al president de la Generalitat, Carlos Mazón, i al conseller d’Agricultura, Miguel Barrachina un suport actiu a la producció valenciana fomentant l’ús d’ametla valenciana en els productes emparats per les IGP Torró de Xixona i Torró d’Alacant. A més, han d’exigir transparència en l’etiquetatge per a informar el consumidor sobre l’origen de les matèries primeres utilitzades i, finalment retirar les ajudes públiques al Consell Regulador de les IGP mentre no es garantisca un ús prioritari d’ametla i mel locals. “És hora que les autoritats valencianes defensen als nostres llauradors. No podem permetre que un producte emblemàtic com el torró ignore el seu origen valencià en favor d’importacions massives i acords que beneficien només a les grans indústries”, conclou LA UNIÓ.