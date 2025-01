LA UNIÓ denuncia un augment del 41% en rebutjos de cítrics amb plagues a la UE durant 2024

La Unió Llauradora denúncia un preocupant augment de les intercepcions de cítrics importats a la Unió Europea durant 2024 a causa de la presència de plagues i malalties de quarantena.

L’increment més significatiu prové dels països de Mercosur que són l’Argentina, el Brasil i l’Uruguai, on les deteccions van augmentar un 178%, passant de 36 casos en 2023 a 100 en 2024.

Este augment coincideix amb la negociació d’un acord polític entre la UE i Mercosur, pendent encara d’aprovació definitiva.

Per a La Unió, estes xifres evidencien que alguns països continuen sense garantir la seguretat sanitària en les seues exportacions, la qual cosa podria deslligar una crisi en el sector citrícola europeu.

Carles Peris, secretari general de La Unió Llauradora, adverteix que “cada plaga o malaltia que entra en el nostre territori suposa una autèntica ruïna per a la nostra citricultura, generant alts costos per als agricultors i les Administracions”.

És per això que demanen que La Unió Europea actúe de manera ferma per a protegir la citricultura i evitar que acords comercials com el de Mercosur comprometen encara més el futur del sector.