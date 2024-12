La Unió fa balanç d’este 2024 al camp valencià

El camp valencià viu una situació crítica aquest 2024 segons el balanç d’enguany que ha fet LA UNIO.

Les adversitats meteorològiques, amb una sequera persistent i la devastadora DANA, han deixat pèrdues que superen els 1.400 milions d’euros.

Les collites d’olives, caquis, raïm o cítrics han sigut de les més baixes de les últimes dècades. A més, la cabanya ramadera i les infraestructures agràries també han patit greus danys. Tot això, agreujat pel canvi climàtic, que accentua la vulnerabilitat del sector.



Les ajudes econòmiques arriben amb comptagotes. El Govern d’Espanya i la Generalitat han habilitat partides d’emergència, però els llauradors denuncien que no són suficients ni arriben a temps. Per a fer front a aquesta situació, els agricultors, liderats per LA UNIÓ, han protagonitzat huit protestes aquest any, aconseguint mesures com l’eliminació de bonificacions als cítrics importats o la simplificació de tràmits administratius per part de la Comissió Europea.



Aquesta crisi no només està marcada per la meteorologia, sinó també per la competència deslleial d’importacions de països tercers amb productes que no compleixen les normatives europees. Les plagues, com el trips sud-africà, i l’augment dels costos de producció asfixien encara més un sector que reclama reciprocitat en les exigències i majors controls fronterers.



LA UNIÓ també alerta sobre altres amenaces, com la proliferació de grans projectes fotovoltaics que ocupen sòl agrícola, o la pressió de la fauna salvatge, que provoca pèrdues milionàries. A més, la manca d’ajudes per al relleu generacional i la baixa presència de dones en la titularitat compartida són reptes urgents per al futur del camp.



Davant aquest escenari, LA UNIÓ anima la ciutadania a recolzar el sector agrícola valencià consumint productes de proximitat, de qualitat i segurs. L’agricultura valenciana, la base de l’horta d’Europa, necessita solucions immediates per a garantir la seua supervivència.

La lluita continua, i els llauradors estan decidits a defensar el seu futur, un any més, amb la força del camp valencià.