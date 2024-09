La Unió preveu una collita normal d’arròs en la Comunitat Valenciana amb vora 110 milions de quilos

La Unió estima que enguany la collita d’arròs serà normal en les zones productores de la Comunitat Valenciana, amb uns 110 milions de quilos en total.

Es preveu major producció en quasi tots els tipus d’arròs, amb aproximadament un 70% d’arròs redó i un 25% d’arròs llarg.

Cal destacar el lleuger descens de la superfície de la varietat Bomba i l’increment de la varietat Albufera.

L’organització agrària assenyala com a un dels principals problemes dels arrossers la falta de fitosanitaris (herbicides i fungicides) eficaços contra les plagues, a causa de les prohibicions del Ministeri d’Agricultura i la Comissió Europea. La falta d’herbicides ha provocat que molts camps amb varietats tradicionals s’hagen quedat perduts en situació d’abandó temporal per a l’any que ve.

Així mateix, els arrossers han vist incrementats els seus costos i les hores de treball en els camps, ja que la labor de netejar les explotacions ha de realitzar-se de manera manual i les despeses davant la necessitat de contractar més mà d’obra per a controlar les males herbes han augmentat un 30%. No obstant, des de La Unió esperen que l’oratge aguante i la campanya siga positiva.

LA UNIÓ sol·licita al Govern d’Espanya el mateix suport que Itàlia ofereix als seus productors d’arròs, especialment en la concessió d’autoritzacions excepcionals de productes fitosanitaris per mantindre la competitivitat. També proposa activar una clàusula de salvaguarda automàtica per protegir el sector europeu de les importacions massives i establir l’etiquetatge obligatori d’origen per garantir la transparència, destacant la rellevància de la Denominació d’Origen Arròs de València.