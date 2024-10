LA UNIÓ reclama a la Conselleria d’Agricultura l’ampliació de les ajudes per la sequera i al Ministeri d’Agricultura que les complemente

Les Confederacions Hidrogràfiques del Segura i del Xúquer han declarat la situació de sequera extraordinària, la qual cosa agreuja encara més la situació d’emergència en la qual es troba el sector agrari valencià

La Unió Llauradora i Ramadera ha sol·licitat a la Conselleria d’Agricultura que amplie les mesures urgents posades en marxa mitjançant el paquet d’ajudes de 17 milions d’euros, amb l’objectiu de prioritzar la seua aplicació en els professionals del sector agrari que depenen d’aquesta activitat per a la seua subsistència i que no han sigut contemplats com a beneficiaris en el Decret llei 10/2024, de 24 de setembre, del Consell.

Aquestes ajudes, que van respondre inicialment a les conseqüències del conflicte bèl·lic a Ucraïna i la situació de sequera prolongada, deuen ara ser ajustades per a incloure sectors que van quedar exclosos en un primer moment i que s’han vist greument afectats per l’actual situació d’emergència.

En concret, LA UNIÓ demana que s’incloguen en les ajudes als cultius de vinya i fruita seca en secà a la comarca d’Utiel-Requena. Encara que aquests cultius estan classificats com “de regadiu” per disposar d’una dotació mínima d’aigua, en la pràctica funcionen com a cultius de secà degut a les limitades quantitats d’aigua disponibles, que només permeten regs de suport i no per a incrementar o mantindre la producció. L’actual classificació exclou injustament a aquests professionals de les ajudes, a pesar que també pateixen les conseqüències de la sequera.

A més, se sol·licita que s’incorpore al sector apícola, que ha patit l’impacte directe de la sequera a causa de la falta de floracions durant la primavera i l’estiu. Això ha disparat els costos d’alimentació de les abelles, la qual cosa afecta seriosament la viabilitat econòmica de les explotacions. Malgrat ser un sector ramader afectat, els apicultors no han tingut accés a les ajudes fins ara. LA UNIÓ subratlla la importància de fer costat als professionals d’aquest sector, que, malgrat les dificultats, han mantingut ruscos en la Comunitat Valenciana, contribuint a la biodiversitat i la pol·linització dels cultius.

LA UNIÓ també ha traslladat a la Conselleria d’Agricultura la necessitat de prioritzar les ajudes en les persones que exerceixen professionalment l’agricultura i ramaderia. “És fonamental que les ajudes es concentren principalment en aquells professionals que depenen exclusivament d’aquesta activitat per a la seua subsistència i la competitivitat de les seues explotacions. Si es dirigeix una major quantitat de fons als professionals, l’impacte serà molt més efectiu en termes de sostenibilitat a llarg termini”, assenyala LA UNIÓ.

Així mateix, LA UNIÓ ha sol·licitat al Ministeri d’Agricultura que complemente les ajudes autonòmiques de la Generalitat, ja que les mesures actuals resulten insuficients per a mitigar els efectes devastadors de la sequera i del conflicte a Ucraïna. Sectors com el dels cultius de secà i la ramaderia extensiva porten més de tres anys registrant caigudes significatives en la producció, la qual cosa compromet la seua sostenibilitat. Davant la persistència d’aquestes adversitats, LA UNIÓ proposa que s’estudie la pròrroga del decret Ucraïna, ja que la Comunitat Valenciana continua travessant una situació agreujada per la sequera prolongada i les restriccions derivades del conflicte.

La declaració de sequera extraordinària per part de les Confederacions Hidrogràfiques del Segura i del Xúquer reflecteix la gravetat de la situació actual, i l’impacte que pot tindre en la viabilitat econòmica de moltes explotacions agràries de la Comunitat Valenciana, en particular en les zones en risc de despoblació. A més, la falta de mesures contundents podria desincentivar la incorporació de joves al sector agrari, necessària en les zones d’interior, amb el risc de despoblació i que, precisament, és on se centren els cultius de secà i la ramaderia extensiva.

LA UNIÓ, com a defensora dels interessos socioprofessionals de les persones llauradores i ramaderes de la Comunitat Valenciana, continuarà insistint en l’ampliació de les ajudes per part de la Generalitat i la complementació per part del Ministeri d’Agricultura, amb l’objectiu de garantir la viabilitat d’un sector que resulta essencial per al desenvolupament rural i la sostenibilitat de la regió.