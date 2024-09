La World Paella Day Cup 2024 se celebrarà el pròxim 20 de setembre a La Marina de València

Dotze cuiners internacionals competiran pel títol de millor xef de paella internacional en una convocatòria que enguany se celebrarà a l’entorn de La Pèrgola

El concurs podrà seguir-se en viu i se serviran racions de paella a preus populars

La regidora de Turisme, Paula Llobet, ha recordat que València és Capital Verda Europea, i que “tant la paella com La Marina són emblemes d’esta capitalitat, i reflectixen el compromís de la nostra ciutat amb la sostenibilitat”

El pròxim 20 de setembre, València tornarà a ser l’epicentre de la gastronomia mundial amb la celebració del World Paella Day, una data assenyalada en el calendari per a homenatjar un dels plats més emblemàtics de la cuina valenciana. La convocatòria d’enguany s’ha realitzat amb el lema “Paella, un idioma universal“, per a reforçar la idea que la paella “no sols és un plat, sinó una manera de connectar cultures i unir persones de tot el món”, tal com ha assenyalat la regidora de Turisme, Innovació i Captació d’Inversions, Paula Llobet.

De fet, l’Ajuntament de València, a través de la Fundació Visit València, i amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana, el Centre de Turisme de la Diputació de València i Turespaña, llancen esta nova edició de la World Paella Day Cup, concurs que reunirà dotze xefs de diferents racons del planeta per a competir pel títol de millor xef de paella internacional.

La regidora Paula Llobet ha explicat este divendres els detalls del certamen, l’objectiu últim del qual és posar de manifest la importància social i cultural de la paella. Llobet ha anunciat la novetat d’enguany, i és que se celebrarà a La Marina de València, concretament a la Pèrgola, “un espai que reflectix a la perfecció els valors que esta data representa”, ha explicat la regidora, qui ha explicat que l’elecció d’este lloc “no és casual, perquè esta data servix per a donar visibilitat a València com una ciutat saludable gràcies al clima mediterrani, la llum i la mar. A més, este 2024 –ha continuat- València és Capital Verd Europea, i tant la paella com La Marina són emblemes d’esta capitalitat, i reflectixen el compromís de la nostra ciutat amb la sostenibilitat”, ha apuntat.

Per part seua, el secretari autonòmic de Turisme de la Generalitat, José Camarero, ha destacat que “gràcies a la col·laboració i al treball conjunt, el pròxim dia 20 de setembre tornarem a viure una intensa i emocionant jornada”. “Amb la celebració d’este dia busquem donar rellevància, no sols al plat i els seus ingredients, sinó també a tot el procés d’elaboració i la tradició que suposa per als valencians. Fer una paella és tot un ritual: és un moment d’unió, en família o amb amics, de compartir i celebrar. Per això, és la millor manera de representar-nos com a societat i com a destinació nacional i internacional, perquè trasllada els nostres trets més identitaris. La paella, com la Comunitat Valenciana, és hospitalitat, essència, proximitat, tradició, creativitat…és la nostra millor carta de presentació”, ha assenyalat Camarero.

Finalment, el director del Centre de Turisme de la Diputació de València, Xavi Pascual, ha afegit que “el World Paella Day és una gran ocasió per a donar a conéixer als participants la ciutat i la província i tot el que oferix mitjançant visites experiencials a enclavaments pròxims, convertint-se així en nous prescriptors del nostre territori com a destinació turística en els seus diferents països”.

Un concurs internacional amb sabor local

Els dotze finalistes que competiran en esta edició provenen de països tan diversos com Irlanda, França, Itàlia, Colòmbia, la Xina i el Japó, seleccionats entre més de 50 candidats de tot el món. Abans del concurs, estos xefs tindran l’oportunitat de submergir-se en la cultura gastronòmica valenciana, visitar l’horta, els arrossars de l’Albufera, la llotja del peix i els tradicionals mercats municipals de la ciutat. D’esta manera, coneixeran de primera mà la ciutat i els voltants, i la qualitat i autenticitat dels productes locals.

La World Paella Day Cup 2024 no és només un concurs culinari, sinó també “una plataforma per a promoure València com un referent en gastronomia sostenible, i ressaltar l’ús de productes de proximitat i de temporada com les fruites i verdures de l’horta, l’arròs de l’Albufera i el peix del Mediterrani”, ha explicat la regidora Paula Llobet.

Els dotze finalistes que competiran enguany seran: John Kenwright (Irlanda), Jordane Estevez (França), Giuseppe Bardelli (Itàlia), Irina Cristina Turcu (Romania), Nick Todorov (Bulgària), Miguel Ángel Moreno (Colòmbia), Jorge Alberto Castellanos Rodríguez (Mèxic), Franklin Javier Dasso Seminari (el Perú), Joe Padilla (Puerto Rico), Avinash Agarwal (Unió dels Emirats Àrabs), Yuqin Yang (la Xina) i Shingo Hinokio (el Japó).

Activitats paral·leles i convocatòries per a la ciutadania

La convocatòria està oberta a persones residents i visitants, que el pròxim dia 20 podran acostar-se fins a la Marina per a gaudir en viu de l’espectacle. Entre les 10.00 i les 14.00 hores es realitzarà una demostració de cuina (show cooking) en directe, i es podran degustar diferents paelles a preus populars.

A més, des del divendres 13 de setembre fins al dijous 19, el trofeu del World Paella Day Cup, dissenyat per l’artista faller José Luis Platero, estarà exposat al Mercat Central de València, un lloc que representa l’essència del sabor i la qualitat del producte local. El dia 19 de vesprada, el trofeu es traslladarà a l’estadi del Llevant UD, el Ciutat de València, on es durà a terme el sorteig que aparellarà els xefs per a la gran final.

A més, la Fundació Visit València ha organitzat accions promocionals en diferents punts del món, com els showcookings previstos per les xefs Chabe Soler al Perú i Begoña Rodrigo al Japó.

En paraules de la regidora de Turisme, “amb tot això, el World Paella Day no sols busca exaltar l’art de la paella, sinó també reforçar la imatge de València com una ciutat saludable, sostenible i autèntica. Així, el 20 de setembre, València i el món parlaran el mateix idioma: el de la paella, un idioma universal”.