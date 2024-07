Els balls populars han omplit de música i color els carrers d’Albalat de la Ribera amb la XX Dansà dels Sants de la Pedra, que marca el dia gran de la festivitat en honor als patrons de la vila, Abdó i Senent.

Una celebració que es commemora cada 30 de juliol i que, malgrat no formar part de les festes majors, es viu amb gran estima pel poble d’Albalat.

Una jornada que compta com a grans organitzadors amb la Colla La Llocà de dolçainers i tabaleters i el grup de balls populars El Segreny, involucrat en aquesta festa des dels seus inicis.

No només els més veterans participen d’aquesata festa, que ofereix l’oportunitat als més joves de demostrar el que estan aprenent, com és el cas de les xiquetes de l’escoleta de El Segreny. A més, grups de ball d’arreu de la comarca i fins i tot de comarques veïnes s’uneixen cada any a la Dansà dels Sants de la Pedra per compartir allò que més els agrada.

En acabar la Dansà, els diferents grups s’aplegaren en la Plaça de la Cort de la localitat per ballar el fandango final que segella una nit plena de música i color, marcada per les melodies tradicionals, el repic de les castanyoles i la indumentària valenciana.

La jornada va acabar amb una picadeta a la Plaça de la Cort per recuperar forces després d’una nit marcada per la calor. Una circumstància que no va evitar que balladors, músics i veïns i veïnes d’Albalat de la Ribera gaudiren d’aquesta XX Dansà dels Sants de la Pedra.