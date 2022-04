La regidora de Patrimoni valora que la subseu de l’IVAM “enriquirà molt la vida dels barris col·lindants de Russafa i Malilla”

La pròxima Junta de Govern Local de l’Ajuntament de València aprovarà la cessió demanial del moll 3 del Parc Central a l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) per convertir-se en subseu de l’organisme. La cessió es fa amb caràcter gratuït i per un termini de 75 anys. La regidora de Patrimoni, Isabel Lozano, ha afirmat que “des de l’Ajuntament hem finalitzat els tràmits de cessió i, per tant, estem molt més a prop de disposar d’un nou recurs, un nou espai destinat a centre d’exposicions i on es desenvoluparan tot un seguit d’activitats artístiques i culturals que enriquiran molt la vida de València i, especialment, la dels barris col·lindants de Russafa i de Malilla”.

El moll 3 del Parc Central és un bé de rellevància local (BRL) de la ciutat de València. Té una superfície de 1.128’40 metres quadrats amb 80’5 metres de llarg i 14 metres d’amplària i recau al carrer de Filipines.

Actualment, l’edifici té un interior diàfan i les obres previstes comportaran el tancament mitjançant fusteries, portes i finestres vidrades, a més de l’execució d’un mòdul central contenidor, de cambres tècniques i la instal·lació d’un nou paviment a la totalitat de l’edifici, així com la implantació dels diferents servicis per al seu correcte funcionament. En total, l’IVAM durà a terme obres per valor de dos milions d’euros.

Després de les obres, el moll 3 disposarà de dos sales de diversa grandària per acollir instal·lacions, projeccions i obres pictòriques de grans dimensions, obres multimèdia, performance i projectes experimentals en dansa o en el camp audiovisual.

