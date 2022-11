El termini per a presentar les obres estarà obert fins al pròxim 20 de novembre, mitjançant el Registre Electrònic de l’Ajuntament de Torrent

El XX Premi de Narrativa Juvenil compta amb un primer premi de 12.000 euros i un altre de 1.800 per a la persona finalista, mentre que el XIII Premi de Poesia compta amb un premi únic de 3.000 euros

Un any més, l’Ajuntament de Torrent convoca els ’Premis Literaris FCiutat de Torrent’, el prestigiós certamen literari impulsat en col·laboració amb la Caixa Rural de Torrent i l’editorial Tabarca, el propòsit de la qual és fomentar la creació literària en valencià i promocionar el talent local. Igual que en les anteriors convocatòries, es manté la dotació econòmica en cada categoria del certamen, amb un primer premi de 12.000 euros i un segon de 1.800 euros en el XX Premi de Narrativa Juvenil, i una dotació de 3.000 euros per a la persona guanyadora del XIII Premi de Poesia.

La regidora de Educació i Dinamització Lingüística, Patricia Sáez, explica que “l’objectiu del certamen és normalitzar i promoure la literatura en valencià, de manera que els escriptors i escriptores en la nostra llengua tinguen una possibilitat més per a publicar i editar les seues obres”. L’edil també remarca que “els Premis Literaris Ciutat de Torrent s’han consolidat gràcies a la qualitat de les obres presentades i a una trajectòria dilatada en el temps, fet que ha possibilitat que compten amb un gran prestigi i reconeixement en tota la Comunitat Valenciana”.

Així, el termini de presentació estarà obert fins al pròxim 20 de novembre, sent indispensable que les obres siguen originals i inèdites i estiguen escrites en valencià. Els originals, amb l’única indicació del títol en la primera pàgina i de la categoria a la qual es presenten (narrativa juvenil o poesia), s’han de presentar per mitjà del Registre Electrònic de l’Ajuntament de Torrent (https://bit.ly/3WpGZbL). Així mateix, en cas de presentar més d’una obra, s’ha de registrar cada original per separat.