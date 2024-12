L’Ajuntament d’Alzira estrena l’escó 32 en el Ple de la Diputació de València

L’Alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez Gento, serà el primer en fer ús de l’escó 32 en el Ple de la Diputació de València en una intervenció que tindrà lloc el proper dimarts 17 de desembre

Esta figura permet donar veu a les entitats i als alcaldes i alcaldesses per a defensar els interessos de la ciutadania en la política municipal.

Alfons Domínguez Gento, alcalde d’Alzira, compareixerà en el pròxim ple de la Diputació de València de demà dimarts 17 de desembre, per a traslladar a l’ens provincial les preocupacions que, com a poble afectat al llarg de la història per riuades i també per l’episodi de DANA del passat 29 d’octubre, cal tindre en compte els propers anys per a adaptar-nos al canvi climàtic i que les catàstrofes adverses tinguen el menor impacte en la ciutadania.

Alzira ha sigut un dels municipis afectats a la Ribera Alta. Les pèrdues s’hi comptabilitzen en desenes de milions d’euros, amb afecciones a la producció agrícola de cítrics i del caqui, motor econòmic de la comarca. A més de les partides d’Els Tolls i La Garrofera, dels camins rurals i infraestructures hídriques i industrials com ara els polígons de El Pla, el de la carretera d’Albalat i el del Mercat d’Abastos.

A més, Alzira ha liderat l’ajuda no només a la Ribera Alta, sinó també a la resta de comarques afectades com ara l’Horta Sud. En aquest sentit, l’alcalde, Alfons Domínguez, afirma que “el dia 28 d’octubre constituirem el CECOPAL (Centre de coordinació del Pla d’actuació enfront del risc d’inundacions) i prenguérem les primeres mesures, com entre d’altres, suspendre totes les classes. I, una vegada constatarem que Alzira no quedava tan afectada, ens posarem a coordinar l’ajuda per a les poblacions més afectades. Habilitarem el Pavelló Fontana Mogort com a punt logístic per a rebre i enviar material. Cal agrair la mobilització que hi va haver de molta gent voluntària, tant del poble com d’altres poblacions i comunitats, que va permetre tirar endavant esta tasca de millor manera.”

Sobre com actuar a partir d’ara, Domínguez manifesta que “més que reconstruir, hem de repensar com actuar perquè hem de reforçar els serveis d’emergències i hem de plantejar de manera diferent les polítiques que afecten les zones inundables. Crec que des de totes les administracions públiques hem de prioritzar les inversions en projectes que minimitzen les causes de l’emergència climàtica i ens transformen en una societat més resilient.

Línies com les que des de Compromís hem demanat per a fer front a l’emergència climàtica, deurien dotar-se amb més finançament, i pensar en inversions dirigides a millorar la gestió (forestal i agrària) que ajude a la gestió integral de les conques, infraestructures que minimitzen els danys en inundacions i incendis. Potenciar les activitats dels nostres municipis en funció de la mitigació i adaptació al canvi climàtic (més infraestructura verda, permeabilitzar paviments, mobilitat sostenible i transició energètica), o eliminar les zones de risc (barris i residències exposats, camins i carrers en perill, etcètera), així com millorar els equips i protocols dedicats a la prevenció i sistema de detecció i avisos de protecció civil, inculcant a la societat la cultura del risc implementat en l’emergència climàtica”.

L’escó 32

L’escó 32 , es va incloure en l’article 36 del Reglament d’Organització i Funcionament de la Diputació de València l’any 2022 per l’anterior corporació de govern (PSPV-Compromís) amb la finalitat de reforçar l’aposta per la participació i el municipalisme, i dotar d’un mecanisme més a les alcaldesses i els alcaldes per tal de fer arribar les inquietuds dels seus municipis i comarques, així com a entitats de rellevància que vulguen mostrar la importància dels seus projectes i inquietuds.

Fins ara, cap ajuntament ni entitat han fet ús d’aquesta figura legal, i serà l’alcalde d’Alzira el primer en utilitzar-la en un moment clau davant de la necessitat d’una resposta institucional immediata i coordinada que prioritze la recuperació de les infraestructures i el suport als municipis afectats.