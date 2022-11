Una campanya que denuncia les violències que es produeixen contra les dones als àmbits públics i que portarà al municipi diverses accions: dues sessions d’autodefensa, una jornada per a reflexionar sobre el paper dels homes, un espectacle cultural, clauers per a l’autoprotecció, i una acció que implica els comerços perquè s’identifiquen com a espais segurs.

A pocs dies del 25N, Dia Internacional per l’eliminació de les violències contra les dones, la regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Picassent llança la campanya que commemora aquest dial: “Assumeix-ho, és violència”, la qual, posa el focus en la violència que es produeix a l’àmbit públic. Des de l’àrea, s’aposta per visibilitzar i denunciar situacions que en moltes ocasions es normalitzen i s’invisibilitzen, però que constitueixen diferents manifestacions de la violència contra les dones: des de comentaris lascius, xiulits, assetjament i persecució, fins a formes més crues que poden arribar a la violència sexual o el feminicidi.

La campanya persegueix diferents objectius: fer reflexionar als homes que realitzen aquest tipus de conductes; posar nom a les vivències comunes de moltes dones, i que potser no havien reconegut com a violència i a més, implicar els comerços, professionals i espais d’hostaleria, perquè formen part de l’espai públic del municipi posicionat contra la violència contra les dones i constituir-se com a “xarxa d’espais segurs”, a través de la seua adhesió a esta xarxa, ja que rebran un adhesiu que els identifica com a tal i que mostra el seu compromís a donar atenció i suport a dones que puguen patir violència al carrer. Els comerços adherits també repartiran el material de la campanya, entre el qual es troba un clauer d’autoprotecció, ferramenta d’autodefensa que la Regidoria ha personalitzat amb el lema de la campanya.

Una campanya amb la participació de la ciutadania

Aquesta iniciativa suposa un canvi de prisma, un nou enfocament respecte a allò que s’ha denunciat en anys anteriors, en coherència a l’evolució del pensament i reivindicacions socials entorn de la igualtat. En paraules de la regidora d’Igualtat, Belén Bernat Sotelo: “amb aquesta campanya hem volgut tractar les violències contra les dones més enllà de les que es produeixen a les relacions de parella i posar l’accent en aquelles que es produeixen als àmbits públics. Aquestes es produeixen de forma freqüent, i a més, condicionen la forma en què les xiques i dones usen l’espai públic”. La cartelleria, que s’ha preparat per a l’ocasió comptant amb la participació voluntària de la ciutadania del municipi, ha nascut amb la pretensió de posar sobre la taula l’existència d’aquestes situacions, de remoure la consciència col·lectiva i d’interpel·lar a la ciutadania perquè identifique, reaccione i rebutge aquest tipus d’actituds.

Treball de conscienciació als centres educatius

Als centres educatius, a més del treball que cadascun d’ells ha preparat per a commemorar aquest dia, es portarà a terme una proposta de microteatre a l’aula mitjançant una metodologia que interpel·le l’alumnat i el faça partícip a l’activitat, buscant la implicació de totes i tots per a resoldre aquest problema social. A més, es realitzaran, durant els mesos de novembre i desembre, part dels tallers del projecte “Arranca-les d’arrel”, una proposta formativa de l’àrea d’igualtat, que té com a objectiu trencar la socialització estereotipada i previndre la violència.

Una proposta emmarcada dins la programació d’activitats de la regidoria

La programació d’activitats que es presenta, junt amb el primer cartell de la campanya, pretén aprofundir en els objectius perseguits i s’emmarca dintre de les activitats consolidades a la programació anual d’activitats de la regidoria: al Cicle Café-Tertúlies es podrà gaudir d’un taller d’Apoderament i Autodefensa Feminista, de la mà de Maria Felici Chinesta, i també, dins d’aquest Cicle, es comptarà amb la visita d’Agustín Zaragozá Granell, qui convidarà a reflexionar sobre el paper dels homes front a aquest fenomen.

A més, des de la Regidoria de Cultura s’ha organitzat l’espectacle flamenc “Mujer creadora”, una proposta de la companyia Eternas que pretén posar en valor la Història de les dones. També es recupera aquest any l’eixida en autobús a la manifestació pel 25 de novembre a València.

El punt final, el posarà el Cicle de Cinema amb igualtat, que serà el 15 de desembre, on es projectarà, precedida per un sopar d’entrepà, la pel·lícula “Slalom”. Tota aquesta programació, junt amb la creació de la campanya, ha estat subvencionada pel Fons del Pacte d’Estat contra la violència de gènere 2022-23 del Ministeri d’Igualtat.