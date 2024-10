L’Ajuntament de Sueca decreta 3 dies de dol oficial com a mostra de respecte cap a les víctimes per la DANA i les seues famílies

L’Ajuntament de Sueca, davant la devastació provocada per la pitjor DANA de les darreres dècades a la Comunitat Valenciana, decreta tres dies de dol oficial en memòria de les víctimes d’esta tragèdia, que ha deixat fins ara 70 morts i no es descarta que el nombre de víctimes puga augmentar en les pròximes hores.

L’alcalde de Sueca, Julián Sáez, amb el suport de tota la Corporació Municipal, ha impulsat esta declaració de dol en mostra de solidaritat i respecte per les famílies afectades i tots els municipis impactats per este temporal. “Sueca dona tot el seu suport i solidaritat a les famílies de les víctimes, així com a tots els municipis afectats, i ens unim al seu dol. La nostra ciutat es posa a disposició de les persones i localitats afectades per ajudar-les a afrontar les conseqüències d’esta catàstrofe“, ha afirmat l’alcalde.

Les banderes oficials dels edificis municipals onejaran a mig pal durant els dies de dol: 31 d’octubre, 1 i 2 de novembre. De la mateixa manera, queden suspesos tots els actes públics organitzats per l’Ajuntament, així com aquells altres a celebrar en edificis municipals.

L’Ajuntament de Sueca s’afig a la convocatòria d’un minut de silenci decretat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, minut que tindrà lloc demà, dijous 31 d’octubre, a les 12 del migdia, a les portes de l’Ajuntament.