L’Ajuntament de València condemna els actes vandàlics durant la manifestació

L’Ajuntament de València ha expressat la seua condemna enèrgica davant els incidents de vandalisme que s’han produït aquesta vesprada durant una manifestació.

Els fets inclouen un intent d’incendiar la porta principal del consistori, que ha sigut sufocat per agents de la Policia Local a l’interior de l’edifici amb extintors.

A més, s’han trencat diversos cristalls a la planta baixa i s’han fet pintades en les parets de l’edifici.

El consistori ha destacat que aquestes actituds són intolerables i ha instat la ciutadania a mantenir la unitat per ajudar a recuperar les zones afectades per la DANA. En aquest sentit, València, que ha patit greus conseqüències en algunes pedanies com La Torre, Castellar-Oliveral i Forn d’Alcedo, treballa colze a colze amb els municipis de l’Horta Sud que també han patit els efectes de la tempesta.

L’Ajuntament ha subratllat que la ciutat és un símbol de solidaritat per a tot el poble, i ha reiterat el desig d’una València unida i constructiva, en contraposició a aquests actes violents que consideren inacceptables en el context actual.