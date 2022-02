L’Ajuntament i València Capital Mundial del Disseny 2022 organitzen un programa didàctic durant tot l’any per promoure l’educació creativa

Exposicions, tallers, festivals i còmics acosten el disseny a l’alumnat dels centres escolars

La regidora d’Educació, Maite Ibáñez, i el director de València Capital Mundial del Disseny 2022, Xavi Calvo, presenten en roda de premsa la col·laboració amb el programa d’activitats orientat als centres educatius de la ciutat, amb motiu de València Capital Mundial del Disseny 2022.

Incorporar el disseny a l’agenda dels centres educatius de la ciutat. Eixe és l’objectiu de les activitats que l’Ajuntament i València Capital Mundial del Disseny 2022 han organitzat des d’este mes de febrer i durant tot l’any per arribar a jóvens, xiquets i xiquetes. El programa inclou exposicions, tallers, festivals i còmics. La regidora d’Educació, Maite Ibáñez, ha presentat este matí el projecte junt amb el director de València Capital Mundial del Disseny 2022, Xavi Calvo. L’edil ha destacat que es pretén “visibilitzar que el disseny ens fa les coses més fàcils” i “involucrar tota la societat”.

Els col·legis i instituts rebran un fullet explicatiu amb les dades de cada activitat —contingut, edat a qui està adreçada i persona de contacte— per tal “d’activar la participació de la comunitat educativa” i “incorporar la mirada de la infància i la joventut al disseny”, segons ha indicat Maite Ibáñez. La regidora ha remarcat “la importància de portar el disseny a les aules perquè els escolars siguen coneixedors del seu valor en allò quotidià, en el benestar, en la sostenibilitat”, i “allunyar el concepte d’elitisme que té”.

Així, el Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC), l’IVAM, el Jardí Botànic, el Museu González Martí i el MuVIM oferiran huit exposicions, on es mostraran les connexions del disseny amb els objectes que ens envolten dia a dia, el ventall, el joguet o la salut, entre altres. Hi haurà tallers de cal·ligrafia i tipografia i activitats per a xiquets i xiquetes amb dificultats en la parla. S’incentivarà la intervenció dels centres escolars en el World Design Street Festival, que tindrà lloc entre el 20 i el 25 de setembre, als carrers de València. Igualment, es distribuirà el còmic Jo de disseny no sé res.

També està prevista una mostra itinerant específica sobre disseny, que anirà visitant els centres educatius. Maite Ibáñez ha recordat que a tot açò s’ha d’afegir les iniciatives impulsades des de la Regidoria d’Educació per introduir el disseny en les aules. En eixe sentit, s’ha referit al nou projecte del programa Educ-Arte, a través del qual l’alumnat de Primària i Secundària farà una composició de rajoles valencianes i crearà una cartelleria pròpia. A més, la campanya Per una ciutat en convivència se centrarà enguany en “el disseny com a ferramenta que afavorix i potencia el desenvolupament i transformació de la ciutat”, i els treballs realitzats per l’estudiant es podran vore en el mobiliari urbà (MUPIs).

Per la seua part, Xavi Calvo ha ressaltat “l’aliança estratègica” entre l’Ajuntament i València Capital Mundial del Disseny 2022 per posar en marxa este programa didàctic amb la finalitat de “permear la ciutadania” i “permear l’educació”. Per a Calvo, “ha d’haver una educació també en disseny, perquè convivim amb el disseny, el disseny és part de les nostres vides i som usuaris de disseny des que ens alcem de bon matí fins que anem a dormir, i mentre estem dormint estem en un objecte que ha estat dissenyat”.

Activitats programades

EXPOSICIONS

Per què soc així? Al Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC).

Un homenatge als objectes que trobem al nostre dia a dia. Esta exposició explora el seu funcionament i destaca la seua importància, malgrat el xicotet tamany que puguen tindre. Com ells mateixos expliquen en la mostra: “Som objectes xicotets, però us oferim grans beneficis. Des d’un clip fins a un embut, passant per la bombeta, el telèfon, l’abrifàcil, una xancleta o una cafetera. Alguns som més bonics que altres, però tots tenim alguna cosa en comú, donar-vos servici. Vine a vore’ns i et contarem per què som així. A partir d’ara ens voràs amb altres ulls”.

Ruta gràfica. El disseny del so de València. A l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM).

Una exposició que busca radiografiar un dels aspectes més desconeguts pel gran públic al voltant de l’escena clubbing generada en la ciutat entre els anys huitanta i noranta: la cartelleria i el disseny gràfic.

Life Wins! Al Jardí Botànic de València.

Esta exposició amb peces il·lustrades per un dels duets més internacionals del panorama creatiu (Cachete Jack) és un passeig pel Jardí Botànic. Es tracta d’una recopilació de 20 imatges sobre la vida en pura essència en la naturalesa i la unió de tots els elements que ens formen. Els quatre elements —terra, aigua, foc i aire— ens mantenen a tots ací, ja que tots som un i estem connectats. La força vital pot amb tot, l’energia influïx en cadascun de nosaltres i els nostres moviments. Life wins! ens mostra el poder de la vida, del creixement i de la transformació, que sempre és més gran del que podem imaginar.

Play with Design. Al Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC).

Una exposició concebuda com un itinerari que mostra i facilita materials amb els quals poder interactuar en un constant diàleg entre el joc i el disseny, interpel·lant el visitant a formar part activa com a creador. Una invitació al joc, a la capacitat innata de l’ésser humà de crear. Volem evidenciar que el disseny no és alié a ningú i que és més present a les nostres vides del que pensem. El disseny és una ferramenta per a l’aprenentatge i el desenvolupament. Este itinerari comissariat per Milimbo guiarà el visitant pels dissenys i instal·lacions creades per Alexander Calder, Fredun Shapur, Richard McGuire, Cruz Novillo i Isidro Ferrer, entre altres. La proposta pretén convertir-se en una vertadera experiència immersiva.

Dissenyar l’aire. Al Museu Nacional de Ceràmica i Arts Suntuàries González Martí.

Entre els sectors on la suma del disseny i l’artesania pot incidir es troba el del ventall. Un sector artesanal, cultural i econòmic, al qual es vol proposar una major connexió amb la creativitat i el disseny contemporani. L’objectiu és mostrar com l’aliança del disseny i el saber fer dels artesans, pot enriquir la cultura del món del ventall i, en eixe esperit, reposicionar-se i projectar-se al futur.

Cases per jugar. Al Museu Nacional de Ceràmica i Arts Suntuàries González Martí.

Es tracta d’una mostra monogràfica que atén l’evolució d’un producte a través de tres moments: passat, present i futur. La mostra la integren una imatge de la peça més històrica i icònica del Museu del Joguet de la Universitat Politècnica de València, productes d’empreses internacionals i, per últim, maquetes i prototips d’alumnes de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria del Disseny (ETSID).

Escenaris d’un futur pròxim. Al Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC).

La mostra explorarà com seran els espais domèstics aproximadament en l’espai d’una dècada, no tant d’una manera disruptiva i utòpica, sinó a partir de qüestions que estan sobre la taula des del segle passat, però que fins ara no s’havien sincronitzat amb una societat amb una mentalitat tan oberta al canvi com l’actual. A través d’instal·lacions, dissenys recents o exploracions en curs, l’exposició tractarà de donar forma als nostres espais domèstics futurs reunint des d’escenes d’interiorisme i peces creades per a la mostra fins a a exercicis de prospectiva i novetats en mobiliari i il·luminació.

El disseny és bo per a la salut. Al Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM).

L’exposició i el llibre que la complementa són el resultat d’una investigació que mostra l’important rol del disseny en el sector de la salut emfatitzant la seua capacitat com a eina per al progrés i el benestar de les persones. Una mostra oportuna, divulgativa i multidisciplinària, on la ciència i la medicina es trobaran amb la tecnologia i el disseny. Oferirà un ampli recorregut pel passat, el present i el futur, amb l’objectiu de fer visible la disciplina del disseny no sols en allò ornamental, sinó també en allò fonamental.

TALLERS DIDÀCTICS

Bloubu, un taller per a xiquets i xiquetes amb trastorns en la parla, el llenguatge i la comunicació. Al Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC).

L’objecte d’este projecte és motivar de manera gràfica el xiquet o xiqueta perquè puguen desenvolupar i treballar la memòria, l’atenció, la intel·ligència emocional, la comunicació, l’autonomia o la cooperació, així com despertar el seu interès, creativitat i imaginació.

Tallers cal·ligràfics.

La cal·ligrafia materialitza probablement una de les vinculacions més evidents entre el camp del disseny gràfic i l’educació. Amb estos tallers lúdics, els xiquets i xiquetes de València podran apropar-se d’una forma entretinguda i divertida a conceptes com la tipografia o els diferents estils d’escriptura.

Presentació de TiposQueImportan, un projecte per protegir i difondre el patrimoni gràfic urbà.

El tipògraf i dissenyador gràfic Miguel Maestro, amb el suport de València Capital Mundial del Disseny 2022, ha impulsat el projecte TiposQueImportan, una iniciativa amb la qual recuperar i protegir el patrimoni gràfic urbà de la ciutat. L’objectiu és indagar en la història del disseny gràfic valencià i en el seu paper fonamental en allò que és quotidià, donant valor a eixa creativitat que ha sigut la llavor d’allò del que hui és el llorejat disseny valencià i, per tant, una de les raons que València haja aconseguit la Capitalitat per a 2022.

FESTIVALS

World Design Street Festival. Als carrers de tota la ciutat.

Este esdeveniment suposa la celebració de València Capital Mundial del Disseny 2022 en el carrer, amb l’objectiu d’obrir el disseny a la ciutadania. Una activitat que pretén promoure el disseny i els seus protagonistes amb l’entusiasme i compromís, fomentar l’orgull local i festejar la designació de la ciutat com a Capital Mundial del Disseny, alhora que es fa didàctica de la importància del disseny en la vida de les persones. Els centres educatius i culturals seran convidats a intervindre espais de la ciutat durant tota esta setmana de festival.

PROJECTES EDITORIALS

Còmic Jo de disseny no sé res.

Est còmic és tota una declaració d’intencions: una historieta dibuixada per una no-dibuixant, Rosana Martínez Vanaclocha (arquitecta de formació), qui es transforma en Rosita per protagonitzar este còmic per descobrir les bondats del disseny que es pot trobar per la ciutat, en les altures, i també en tot allò que és quotidià, dins de les cases.

