Galiana: “La Gran Fira transcorre amb una gran participació de la ciutadania i afrontem amb molta il·lusió la recta final amb la recuperació de la Gran Nit i la Batalla de Flors”

Divendres, dia 22, a les 12 del migdia, s’obri el termini perquè les persones interessades en la compra d’una llotja per gaudir de la Batalla de Flors del dia 31 puguen inscriure’s per participar en el sorteig que determinarà qui podrà comprar les entrades per a un total de fins a 365 llotges. El regidor de Cultura Festiva, Carlos Galiana, ha explicat que el termini d’inscripció per al sorteig s’estendrà fins les 24 hores del pròxim dilluns, 25 de juliol, i ha recordat que encara quedaran 60 llotges a la venda en taquilla a partir de les 10 hores del matí de dissabte 30 de juliol.

Per a Galiana, “estem molt contents per com està transcorrent la Gran Fira en una edició de recuperació després de les restriccions per la pandèmia de la covid-19 els darrers dos anys”. En opinió del regidor, “està havent una gran participació de la ciutadania i afrontem amb molta il·lusió la recta final amb la recuperació de la Gran Nit i de la Batalla de Flors”.



El sorteig entre les persones inscrites es farà dimarts 26 de juliol de matí en la sala de premsa de l’Ajuntament i davant notari. Les persones afortunades rebran un correu amb un codi per poder fer la compra, que es podrà dur a terme des de les 18.00 hores del mateix dimarts, dia 26, fins a les 18.00 hores del dijous 28 de juliol. En cas que alguna de les persones seleccionades en el sorteig no faça la compra, hi haurà una llista de reserva i s’avisarà eixes persones per ordre perquè puguen fer la compra en un termini extraordinari que acabarà a les 10.00 hores del dissabte 30 de juliol, moment en què començarà la venda en taquilla de les últimes 60 llotges disponibles, fins completar així un total de 425 llotges a disposició de la ciutadania.