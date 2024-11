L’Ajuntament visibilitza el treball diari per a previndre i atendre la violència de gènere

València commemora, un any més, el 25N, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones

La Regidoria d’Igualtat desenvolupa la campanya de sensibilització: “Unim-nos en la denúncia de la violència contra les dones”

Rocío Gil agraïx el treball que els servicis municipals duen a terme durant tot l’any i diàriament per a previndre i atendre les víctimes d’esta mena de violència a la ciutat

València ha fet una crida a la unió per a denunciar la violència contra les dones. Este és el lema de la campanya impulsada per l’Ajuntament per a commemorar el dia internacional dedicat a esta causa i sensibilitzar tota la ciutadania sobre este problema.



La regidora d’Igualtat, Rocío Gil, ha donat a conéixer hui esta campanya que porta el lema: “Unim-nos en la denúncia de la violència contra les dones”, una iniciativa que “també pretén donar a conéixer el treball que durant tot l’any i diàriament realitza l’Ajuntament per a previndre i atendre les víctimes d’esta mena de violència a la ciutat de València.



“Volem visibilitzar i agrair este treball i transmetre que totes les persones, institucions, empreses, mitjans de comunicació i col·lectius tenim un paper en esta lluita, i per això convidem tota la població perquè s’unisca en la denúncia d’esta xacra social”, ha manifestat l’edil.



En este marc, l’Ajuntament ha organitzat una jornada per a analitzar la llei de Mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Esta trobada se celebrarà dilluns, 25 de novembre, en les dependències de la Policia Local de València amb especial protagonisme del grup policial que trava específicament per a parar i denunciar este tipus d’agressions.



Concretament, Rocío Gil ha recordat que a més d’este grup d’atenció al maltractament i conegut com a Gamma, la Policia Local compta amb altres recursos com el telèfon d’emergències 112, o l’App Alertcops, que davant una situació de perill envia una alerta amb la geolocalització de la víctima a la policia.



Amb motiu de la commemoració del 25 N, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, l’Ajuntament també ha organitzat tallers formatius en 12 Instituts d’ensenyament secundari i formació professional de diferents zones de la ciutat. En estes sessions, impartides per l’escriptora i creadora del Laboratori de l’Amor, Coral Herrera, es promourà la reflexió “perquè la joventut tixa xarxes amoroses en les quals la parella és un element més, però mai l’únic”.



La commemoració del 25N també estarà molt present en espais municipals “que diàriament materialitzen el compromís ferm de l’Ajuntament en la lluita contra la violència cap a la dona”, ha assegurat l’edil. D’esta manera, ha al·ludit a Espai Dones i Igualtat, i a les Unitats d’Igualtat del Marítim i de Torrefiel-Orriols, on es presten diferents servicis gratuïts per a informar i orientar social, jurídica, laboral, i psicològicament a les dones víctimes de violència de gènere i als seus familiars. “En estes dependències –ha afegit- també es duen a terme activitats, tallers i cursos per a fomentar l’autoestima, el desenrotllament personal i l’apoderament de les dones”.

Rocío Gil també ha recordat altres iniciatives que durant tot l’any funcionen amb l’esperit del 25N com el servici de prevenció de la violència de gènere en la població adolescent i juvenil denominat ‘Taronja sencera’, o el d’atenció psicològica a homes adults que han tingut relacions de parella conflictives en les quals s’han produït situacions de violència i que desitgen canviar i gestionar els conflictes de manera saludable.