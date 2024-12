L’alcaldessa Catalá supervisa la recuperació del CEE Rosa Llàcer després de la DANA

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha visitat el Centre d’Educació Especial Rosa Llàcer, situat a la pedania de Castellar-l’Oliveral, per a comprovar l’estat de les obres de recuperació després de la riuada del passat 29 d’octubre.

Este centre, l’únic que encara no ha pogut reobrir, està sent renovat amb una inversió total de 340.000 €, destinada a la reparació de paviments, reposició de calderes, millores en l’ascensor i altres actuacions per a garantir un espai adequat i segur per als 75 alumnes que atén habitualment.

La previsió és que les obres concloguen al gener, coincidint amb la tornada a les aules després de les vacances de Nadal.

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, Catalá ha subratllat el compromís de l’Ajuntament amb la inclusió i la millora de les instal·lacions educatives especialitzades.

El centre, que també incorpora programes d’inclusió com l’Aula Oberta, serà reobert amb millores que il·lusionaran a l’alumnat i les seues famílies, greument afectades per la DANA.