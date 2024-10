L’alcaldessa de Torrent i alumnes Erasmus+ dialoguen sobre reciclatge i medi ambient

15 alumnes de Saint Chamond (França) i 15 de l’IES La Marxadella visiten l’Ajuntament de Torrent

Un acte celebrat en el Saló de Plens, on també ha sigut present el regidor d’Educació, Guillermo Alonso del Real

Un grup de 15 alumnes de l’IES La Marxadella de Torrent, acompanyats per dos professors, i altres 15 alumnes del Lycée Sainte Marie La Grand’Grange de Saint Chamond, França, al costat de tres professors, han sigut rebuts per l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, a l’Ajuntament. En un acte celebrat en el Saló de Plens, on també ha sigut present el regidor d’Educació, Guillermo Alonso del Real.

Durant la visita, els estudiants s’han interessat per les polítiques mediambientals i de sostenibilitat que s’implementen a la ciutat de Torrent. El projecte Erasmus+ de l’institut torrentí busca que els alumnes de l’IES La Marxadella aprenguen de països pioners en sostenibilitat, observant les seues experiències i adoptant hàbits i valors relacionats amb la cura del medi ambient. Als alumnes torrentins els ha cridat especialment l’atenció les pràctiques de reciclatge en els centres escolars francesos, com la separació de residus, l’ús de transport sostenible i el consum de productes de temporada.

En la seua intervenció, l’alcaldessa Amparo Folgado ha respost a les preguntes dels estudiants espanyols i francesos sobre la gestió de residus a la ciutat. A més, ha pogut explicar-los iniciatives com el programa de Voluntariat Ambiental, orientat a joves estudiants, així com l’ús de canons d’aigua a pressió en El Vedat per a la protecció forestal i altres projectes per a salvaguardar els espais naturals del municipi.

Durant la seua estada, els alumnes francesos també han tingut l’oportunitat de conéixer els programes de sostenibilitat ambiental i humana desenrotllats en l’IES La Marxadella. A més, han pogut explorar la cultura, la gastronomia i les tradicions locals de Torrent, visitant l’Associació de Discapacitats de Torrent i el Museu Comarcal de l’Horta Sud.

L’alcaldessa, Amparo Folgado ha assenyalat que este tipus d’intercanvis són fonamentals per a l’aprenentatge i l’enriquiment cultural dels joves: “Este intercanvi d’idees i experiències enfortix els llaços entre les nostres ciutats i països, fomentant una major consciència sobre la importància de cuidar el nostre planeta”.

Finalment, com a record de la seua visita, se’ls ha entregat als estudiants detalles de la ciutat, com una motxilla, una tassa i xocolate típic de Torrent. El mes vinent de març, els alumnes de l’IES La Marxadella viatjaran a Saint Chamond per a continuar amb este intercanvi cultural, educatiu i mediambiental.