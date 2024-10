L’Alcúdia celebra la IX Mitja Marató del Kaki i la II 5K del Kaki 2024

L’Alcúdia ha acollit aquest cap de setmana la desena prova del Circuit de Carreres Populars de la Diputació de València, que enguany compleix 25 anys.

Es tracta de la novena edició de la Mitja Marató del Kaki, organitzada pel Club d’Atletisme de la localitat, junt a la segona 5K del Kaki 2024.

Amb una distància de 21.097 metres en circuit semiurbà, la mitja marató va eixir de l’Avinguda Verge de l’Oreto i va discórrer també per camps de kaki.

Les persones participants van gaudir de cinc punts d’avituallament, als quilòmetres 5, 10, 15, 18 i meta, i diversos serveis, incloent guarda-roba i dutxes.

Aquesta prova està homologada per la Federació Espanyola d’Atletisme, per la qual cosa serveix d’entrenament a nombrosos corredors i corredores.

A la IX Mitja Marató del Kaki es lliuraren sis trofeus, als tres primers classificats masculins i femenins, així com trofeu al primer classificat local masculí i femení

. També un premi en metàlic de 150€ per batre el rècord de la prova, un premi de 100€ a l’equip més nombrós en aplegar a meta i trofeus per als tres primers en cada categoria per edat.

Hicham Sigueni va ocupar la primera posició en el masculí, batent a més el rècord de la Mitja Marató del Kaki de l’Alcúdia amb la seua marca de 1:07:36.