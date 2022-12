El calendari municipal 2023 està dedicat al patrimoni històric i natural que amaga l’anell verd de la ciutat. Demà es posa a la venda en el MUMA a partir de les 9 del matí. També els dies 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 i 30 de desembre en horari de 9 a 13 hores i de 17 a 20 hores. El calendari s’ha convertit en un element de difusió tradicional que enguany celebra la seua vint-i-sisena edició i que s’ha convertit en una apreciada ferramenta per a consulta diària en les nostres cases, per una banda, pel seu atractiu disseny i per l’altra, per la utilitat de la informació que ens proporciona.

L’edició d’enguany compta amb 5.000 exemplars, dels quals 4.000 es posen a la venda al preu d’1 euro. Els 1.000 restants es distribueixen gratuïtament a associacions culturals i festives; administració local; museus; Hisenda; jutjats; empreses proveïdores; col·laboradors i donants; centres educatius i de formació; farmàcies; hotels; Diputació i Generalitat.

El calendari es realitza en el MUMA, el Museu Municipal d’Alzira, i la regidoria de Patrimoni Històric és l’encarregada d’escollir les quinze imatges que il·lustren la portada, els dotze mesos i la contraportada.

La regidora de Patrimoni, Isabel Aguilar, ha recordat que “El calendari es podrà adquirir al MUMA, des del 16 de desembre”. L’edil ha aprofitat per a “Agrair al personal i voluntaris del MUMA la seua participació i implicació per fer d’este calendari una realitat, on es posa en valor un espai verd amb una gran quantitat de recursos patrimonials i mediambientals que per a molts són desconeguts i que amb esta publicació els fem visibles”.