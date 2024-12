L’arbre de Nadal de l’Ajuntament evoca i homenatja les víctimes de la dana

La il·luminació de Nadal homenatja les poblacions damnificades per la dana, que són presents en l’arbre de la plaça de l’Ajuntament “perquè la societat recorde cap a on canalitzar la seua solidaritat estes festes”

L’alcaldessa explica que “l’ornamentació de la ciutat que, tradicionalment, pretén activar el comerç i l’economia i crear un ambient màgic per a la infància, enguany prepara la ciutat per a viure el Nadal solidari més excepcional de la història”

En l’acte d’encesa de les llums, que ha començat amb la interpretació de la cançó que expressa el dolor i la solidaritat del poble, “Veus de València”, també s’ha cantat l’himne de València

Les falleres majors han encés l’arbre, convertit enguany en l’“Estrela de la solidaritat”

La alcaldesa de València, María José Catalá asiste al encendido de la iluminación navideña de la plaza del Ayuntamiento.

El tradicional acte de l’encesa de les llums de Nadal enguany s’ha convertit en un homenatge a les víctimes de la dana que va assotar la província de València el passat 29 d’octubre, amb símbols com la composició “Veus de València”, del professor Rei Ortolá que va ser viralitzada dies després de la tragèdia per a expressar el dolor i la solidaritat del poble valencià i hui ha precedit a l’encesa de l’arbre de Nadal de la plaça de l’Ajuntament, en el qual estan representades totes les poblacions damnificades “perquè la societat recorde cap a on canalitzar la seua solidaritat durant estes festes”, tal com ha explicat l’alcaldessa, María José Catalá.

L’acte ha començat a les 19 hores, amb la inauguració del Betlem del Saló de Cristall, a l’interior de l’edifici consistorial. Ha continuat en la plaça l’Ajuntament, que estava a les fosques i en un silenci, que ha sigut trencat per una veu en off que ha recordat que “l’aigua, que ens dona la vida, fa un mes, en forma de barrancada, ens va deixar la sang gelada”. “Si bé esta tragèdia no s’ha emportat la il·lusió, la capacitat de reconstrucció, la dignitat i la unitat del poble valencià”, ha assegurat la mateixa veu en off que, seguidament, ha presentat l’actuació de Rei Ortolá i del Cor Juan Bautista Comes del Conservatori Municipal José Iturbi.

Després de la interpretació de l’esmentada “Veus de València”, les falleres majors, Berta Peiró i Lucía García, amb les seues corts d’honor, han pressionat, la palanca que ha encés l’arbre de 25 metres d’alt, “que enguany simbolitza l’‘Estrela de la solidaritat’ que, a més d’il·luminar i generar il·lusió i esperança, pretén canalitzar la solidaritat de la societat”, ha reiterat Catalá.

La il·luminació de l’arbre, amb efectes especials i jocs de llum pirotècnics, s’ha estés per la plaça amb una volta estrelada mentre s’han sentit els primers concordes de l’Himne de València, que també ha sigut interpretat pel Cor Juan Bautista Comes, que així mateix ha tancat l’acte amb peces de Händel i nadales d’Alborch.

La “màgia” de la il·luminació també ha estés pels carrers del centre històric, avingudes, grans vies, barris, i pedanies de la ciutat. Així mateix, en la plaça també s’ha recuperat la il·luminació ornamental dels arbres de la plaça, els plataners que envolten la pista de patinatge i el carrusel de l’associació dels comerciants del centre històric i els tarongers que presidixen la façana de la Casa Consistorial.

La il·luminació de l’arbre s’ha simultaniejat amb efectes especials i jocs de llum que han convertit el perímetre de la font ornamental de la plaça en un cel estrelat, com a homenatge, en el dia de la patrona dels pirotècnics, “a este sector que forma part del poble valencià i al qual l’Ajuntament secunda pel seu gran valor patrimonial i pel seu treball que realitzen internacionalitzant la marca de València al voltant del món”.

La llum s’ha estés per la plaça amb una volta estrelada mentre s’han escoltat els primers concordes de l’Himne de València, que també ha sigut interpretat pel Cor Juan Bautista Comes, que així mateix ha tancat l’acte amb peces de Händel i nadales d’Alborch.

La “màgia” de la il·luminació també ha estés pels carrers del centre històric, avingudes, grans vies, barris, i pedanies de la ciutat. Així mateix, en la plaça també s’ha recuperat la il·luminació ornamental dels arbres de la plaça, els plataners que envolten la pista de patinatge i el carrusel de l’associació dels comerciants del centre històric i els tarongers que presidixen la façana de la Casa Consistorial, que s’ha banyat de tons càlids destacant així la seua arquitectura i els relleus de Benlliure, i on s’ha afegit un homenatge a un altre valencià universal, Sorolla, que va retratar a la seua ciutat per a l’encàrrec de Nova York de les Visions d’Espanya amb “Las grupas”, quadre homenatjat en la rematada central del balcó amb un pomell de taronges envoltades de garlandes vegetals naturals i corones nadalenques vegetals i lluïxes leds als balcons. El pomell de taronges és un homenatge de la ciutat a la figura de Joaquín Sorolla i a també als pobles de l’Horta Sud i la seua agricultura.