El programa climateri on participa l’associació Marisa Gómez ‘En plena forma’ conclou esta primera temporada i es reprendrà en tornar de les vacances d’estiu. El regidor d’Esports, Fernando Pascual, s’ha acostat fins a la piscina d’estiu per acomiadar el curs.



En finalitzar l’activitat física s’ha realitzat un esmorzar saludable per a tots els participants d’esta iniciativa. A més també se’ls ha obsequiat amb una motxilla de color roig corporatiu, amb la imatge del departament d’Esports.



El pròxim curs, este programa es realitzarà al palau d’esports i la piscina municipal coberta als matins. Esta activitat té com a finalitat millorar tant físicament com psicològicament la salut de les dones en l’etapa de la menopausa amb sessions de natació i exercicis de gimnàstica variada supervisats per monitors titulats.



El regidor d’Esports, Fernando Pascual, ha destacat que “És necessari la pràctica esportiva, és per això que l’Ajuntament d’Alzira fomenta tota mena d’activitats per tal d’aplegar al segment més gran de població amb la finalitat de cuidar la salut”. L’edil ha afegit que “un any més esta associació de dones ha pogut gaudir i millorar amb estes sessions de gimnàstica, sent de nou tot un èxit i ja pensant en el curs vinent”.