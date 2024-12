L’Eliana redueix la taxa de gestió de residus urbans a famílies amb menys recursos

La ciutadania podrà sol·licitar-ho a l’Ajuntament fins al pròxim 31 de desembre.

L’Ajuntament de l’Eliana ha aprovat de manera definitiva la modificació de l’ordenança fiscal que regula la taxa de gestió de residus urbans, que aplicarà beneficis fiscals per a les unitats de convivència elianeres amb menor capacitat econòmica.

Així doncs, la taxa es reduirà en funció dels ingressos de la unitat de convivència que resideix en l’immoble, fins al 100% per a rendes inferiors al 75% del salari mínim interprofessional (SMI), el 75% per a rendes entre el 75% i el 90% del SMI i a la meitat per a rendes entre el 90% i el 100% del SMI.

Per al primer edil, Salva Torrent, aquesta modificació reflecteix el compromís de l’Ajuntament amb la sostenibilitat i el suport a les famílies amb menor capacitat econòmica, “fomentant un model de gestió de residus més just i equitatiu”.

Les persones interessades a sol·licitar la reducció per a l’any que ve hauran de realitzar un registre d’entrada a l’Ajuntament fins al pròxim 31 de desembre, aportant el certificat de les rendes totals dels membres de la unitat de convivència i l’empadronament col·lectiu en l’immoble afectat. En tots dos casos, existeix la possibilitat d’autoritzar l’Ajuntament per a consultar telemàticament la informació necessària, facilitant-ne el procés. Per part seua, en el cas d’arrendataris, hauran d’aportar, a més, el contracte de lloguer en què conste la repercussió de la taxa.

Les reduccions reconegudes tindran validesa únicament per a l’exercici fiscal següent i hauran de renovar-se anualment.

Eliminació de la taxa d’expedició d’empadronament

Així mateix, el Consistori ha eliminat la taxa que cobrava per expedició de certificats d’empadronament i de convivència, amb l’objectiu de garantir una gestió més eficient i adaptada a les necessitats administratives del municipi. D’aquesta manera, elimina la relacionada amb el padró municipal o amb les obligacions fiscals, així com la documentació obtinguda per mitjans telemàtics mitjançant processos automatitzats.