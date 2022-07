León Benavente, Residente, Steve Vai i Julian Marley en la tercera setmana dels Concerts de Vivers￼

La banda liderada per Abraham Boba posarà de llarg el disc ERA

El públic podrà escoltar el rap polític i social de l’antic membre de Calle 13

El virtuós guitarrista nord-americà també arribarà amb nou àlbum sota el braç

El fill de Bob Marley encapçalarà la festa de presentació del festival Rototom

Els Concerts de Vivers encaren la tercera setmana de programació. En els pròxims dies, l’escenari dels Jardins del Reial de València acollirà les actuacions del grup espanyol León Benavente i de tres figures de l’escena internacional: Residente, Steve Vai i Julian Marley. D’aquesta manera, el cicle manté el seu objectiu d’oferir propostes consolidades i de gèneres variats, des del pop i el rock fins el rap i el reggae. D’altra banda, els Concerts de Vivers també serveixen d’aparador a intèrprets emergents. Així, aquesta setmana es podran escoltar les cançons de Mr Sanchez, Maio i The Dance Crashers.

Els Concerts de Vivers s’emmarquen en la celebració de la Gran Fira de València organitzada pel consistori local. Aquest esdeveniment, que va arribar als 120 anys en 2021, apropa la cultura als diferents barris del Cap i Casal per al gaudi de conciutadans i visitants. Al llarg de tot el mes s’ofereixen activitats per al públic familiar, espectacles d’humor, teatre i focs artificials, entre d’altres. En el cas dels Concerts de Vivers, les actuacions es desenvolupen en un dels llocs més emblemàtics de la ciutat, els Jardins de Vivers o del Reial, on es pot trobar una zona de restauració amb una oferta gastronòmica per a tots els gustos i diversos serveis (aparcament de bicicletes, gespa artificial, etc.).

Música de dijous a divendres

La banda León Benavente actuarà en els Concerts de Vivers el dijous 14 de juliol. La seua visita forma part de la gira ERA en la qual presenten el seu quart àlbum d’estudi. Es tracta d’un treball heterogeni que té el seu origen en l’estrany moment històric que ens ha tocat viure. D’altra banda, aquest llarga durada representa un salt endavant per al quartet amb un canvi profund en la sonoritat del grup amb la incorporació de les programacions a les estructures del pop-rock a les quals ens tenien habituats. Així, tornen a demostrar el seu esperit innovador i el seu caràcter poc acomodatici. Com a teloners, els assistents podran gaudir amb els valencians Mr Sanchez. Este trio rocker ha elaborat un treball conceptual inspirat en el poema “Llegó con tres heridas” de Miguel Hernández en el disc Canciones de amor, vida y muerte.

Un dia després, el divendres 15, tocarà el porto-riqueny René Pérez Joglar, Residente. Conegut per ser un dels membres fundadors del grup Calle 13, va començar la seua carrera en solitari en 2015. El seu primer llarga durada, de títol homònim, va veure la llum en 2017. L’origen del disc està en l’anàlisi d’ADN que es va fer l’artista, els resultats del qual el van portar a visitar països com Rússia, Armènia, Xina, Burkina Faso, Ghana, Níger, Sèrbia, Espanya o Anglaterra. Les lletres de Residente es caracteritzen per tenir un alt contingut social i polític, mentre que en les melodies combina les músiques del món amb el rap alternatiu. Abans del seu concert, la catalana Maio oferirà la seua cançó d’autora no normativa farcida de bases electròniques.

D’altra banda, Steve Vai és un dels grans virtuosos de la guitarra elèctrica. Amb una trajectòria que s’allarga més de 30 anys, ha explorat les emocions humanes a través de les cordes del seu instrument. Així, Vai ha donat infinites mostres de creativitat i domini tècnic. Una bona mostra del seu esperit innovador és el seu treball més recent, Inviolate, que presentarà als Concerts de Vivers de València el dissabte 16 de juliol. El currículum del músic nord-americà és envejable: ha tocat al costat de Joe Satriani, qui va ser el seu primer mestre quan tenia 12 anys, Frank Zappa i David Lee Roth, a més de formar part de la banda Whitesnake. Vai ha venut més de 15 milions de còpies dels seus treballs i ha recollit tres premis Grammy.

Finalment, els Concerts de Vivers acolliran una de les festes de presentació del festival Rototom Sunsplash el diumenge 17. Aquest festival dedicat a la música jamaicana tornarà a Benicàssim entre el 16 i el 22 d’agost després de dos anys d’absència. Abans, els Jardins del Reial també ballaran a ritme de reggae amb Julian Marley, únic fill de Bob Marley nascut a la Gran Bretanya. Tanmateix, quan era un xiquet visitava freqüentment els seus germans Ziggy, Stephen, Damian i Kymani a l’illa de Jamaica, on es va instal·lar posteriorment. Des de molt jove, Julian va demostrar dots per a la música i va aprendre a tocar el baix, la bateria, la guitarra i els teclats. Els valencians The Dance Crashers s’encarregaran d’obrir la nit amb els seus ritmes d’ska-jazz i els temes del seu llançament més recent, Rawtown.