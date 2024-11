L’equip femení d’halterofília d’Alzira fa història: ascens i classificació per a la Copa de la Reina

El Club Halterofília Alzira ha aconseguit un doble èxit històric en classificar-se per primera vegada per a la Copa de la Reina i assolir l’ascens a Primera Divisió.

L’equip, integrat per Cristina Flor, Cristina Palacios, Alba Sánchez, Thais Marín, Ludmila Benavides i Thaís Marín, va liderar la Segona Divisió durant les quatre jornades de lliga nacional, arribant als Play-offs i proclamant-se subcampió de la Comunitat Valenciana.

Aquest èxit és fruit de la dedicació del club, liderat per la presidenta Mónica Carrió, olímpica, i entrenat per Estefania Juan, tres vegades campiona d’Europa. Sota la seua direcció, el Club Halterofília Alzira treballa per visibilitzar la presència femenina en un esport encara considerat tradicionalment masculí.

La participació en la Copa de la Reina, celebrada a El Ejido (Almeria), suposa un gran pas per a l’esport femení a Alzira i un orgull per a la ciutat, consolidant-se com un referent en la promoció de les dones en l’halterofília.