Les onze comissions de l’Agrupació de Falles de Mislata presenten en la sala d’actes de Maestro Palau els projectes de les seues falles grans i infantils per a el mes vinent de març

Carlos F. Bielsa: “Queden 100 dies per a gaudir del nostre art efímer, d’un art popular que parla de la nostra societat, de com som, i ho fa amb esperit crític. Continuarem secundant amb ímpetu el treball de les comissions i dels artistes en el desé aniversari de la declaració de les Falles com a Patrimoni de la Humanitat”.

L’Agrupació de Falles de Mislata va organitzar diumenge passat un acte per a revelar els esbossos fallers de les pròximes festes, un acte en el qual cadascuna de les 11 comissions de la ciutat presenten els seus futurs monuments. Tots els presidents, presidentes i falleres majors de Mislata van anar pujant a l’escenari per a explicar al públic assistent el significat dels ninots que es plantaran als carrers i places de Mislata el mes vinent de març.

Els i les representants de les falles Creu i Mislata, Felipe Bellver, Antonio Molle-Gregorio Gea, Pare Santonja, Quint-Pizarro, Salvador Giner, Lepant, Plaza Pere Maria i Orts, Doctor Marañón, L’Eliana-Cid i Plaza de la Moreria van comentar els diferents assumptes que tractaran els seus monuments. Un acte tradicional que dona a conéixer el secret millor guardat, els dibuixos que serveixen de base i inspiració per a la construcció de les falles.

L’alcalde, Carlos F. Bielsa, acompanyat pel regidor de Falles, Teo Núñez, van tindre així la possibilitat de conéixer de primera mà els projectes. Un acte que torna a posar en relleu, per a l’alcalde, “que Mislata és una gran ciutat, i les nostres comissions falleres són exemple de bona gent, de lluita pel nostre, per una cultura popular que ens identifica i que ens uneix”.

Amb anterioritat a l’acte, els i les representants de les onze comissions van desfilar pels carrers abillats amb la indumentària tradicional valenciana, en un acte en el qual la ciutat va començar a respirar ambient faller. Prèviament, el dissabte 3 de desembre, es va celebrar el trasllat de la Senyera, una altra cita habitual del calendari faller, en la qual la bandera va passar la custòdia d’un casal a un altre; en aquest cas de la falla Antonio Molle-Gregorio Gea a la falla Barri El Quint – Pizarro, que precisament aquestes pròximes falles celebra el seu 50 aniversari.