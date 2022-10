LA UNIÓ sol·licita la suspensió automàtica de les importacions procedents d’aquells països tercers que no puguen garantir la seguretat fitosanitària dels seus enviaments

Les dades tornen a ser escandaloses i posen en evidència el risc latent que una plaga letal entre en els cítrics de la Unió Europea. Les intercepcions de cítrics procedents de països tercers amb plagues han augmentat fins a setembre un 23% en relació amb l’any passat, segons la informació recaptada per LA UNIÓ Llauradora.

Els països de Mercosur (el Brasil, l’Argentina i l’Uruguai) acaparen el 60% del total d’intercepcions en els nou primers mesos de l’any. Brasil passa de les 10 acumulades en 2021 per aquestes dates a les 63 d’aquest (+530%), l’Argentina de 5 a 8 (+200%) i l’Uruguai 4 per cap del passat any. També podríem afegir a un altre Estat associat de Mercosur com és Colòmbia amb 3 intercepcions enguany per 1 el passat.

Sud-àfrica descendeix en nombre d’intercepcions, però cal tindre en compte que va començar al setembre el gruix de les seues exportacions i que ha suspés les exportacions de taronges de les seues zones amb plagues, encara que no de les altres. Malgrat suspendre aquests enviaments encara acumula 16 intercepcions en el que portem d’any, 4 d’elles al setembre, “la qual cosa demostra una vegada més que no compleix amb els seus compromisos”.

D’aquestes 16 intercepcions, 13 corresponen a la Phyllosticta citricarpa, fong que provoca la temuda malaltia de la Manxa Negra dels cítrics. En aquest sentit, des de LA UNIÓ es reclama un augment de les exigències i els controls en origen, ja que s’estan disparant les deteccions per aquest fong.

Per totes aquestes circumstàncies i el perill que comporten, LA UNIÓ sol·licita la suspensió automàtica de les importacions procedents d’aquells països tercers que no puguen garantir la seguretat fitosanitària dels seus enviaments perquè sempre són els mateixos països els que encapçalen el llistat de les intercepcions. De la mateixa manera l’organització reclama la implantació d’un sistema de fred unificat per a totes les importacions i països i que les autoritats comunitàries tinguen un únic criteri estandarditzat per a tots.

D’altra banda, LA UNIÓ creu que ratificar o subscriure acords per part de la UE com per exemple amb Mercosur o Sud-àfrica és un greu error, perquè no existeixen estudis profunds ni rigorosos d’impacte sobre els efectes que causen en el nostre sector agrari ni sobre les conseqüències de la possible entrada d’una plaga, com les que ja estem pagant amb la Xylella o amb el Cotonet de Sud-àfrica.

Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ, assenyala que “tot el que siguen acords sense reciprocitat en els estàndards de producció o en l’ús de matèries actives, sense plenes garanties fitosanitàries en matèria de plagues, sense adquirir els compromisos de reducció que planteja l’estratègia europea De la granja a la taula i sense ordenació quant als períodes d’importació perquè no solapen a les produccions europees que no siguen deficitàries, és tornar a incórrer en els mateixos errors de sempre que causen sempre un enorme impacte negatiu al sector europeu”.

Peris indica també que “amb l’increment tan desorbitat dels costos de producció fa falta prendre’s més seriosament tots els assumptes relacionats amb la protecció de la sanitat vegetal europea, perquè la introducció d’una nova plaga o malaltia pujaria encara més els costos d’aquests tractaments i a més devaluaria el paper dels cítrics com a subministradors d’una fruita orientada al mercat en fresc”.