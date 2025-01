L’esport es bolca amb els municipis de l’Horta Sud afectats per la DANA

El Fertiberia Balonmano Puerto Sagunt recapta 3.000 euros per al compte solidari de la Mancomunitat



Les Sant Silvestres i altres carreres a Albalat, Albuixec, Museros i Sagunt també aporten fons

El desastre provocat per la DANA en les infraestructures i serveis públics dels municipis de l’Horta Sud ha generat una onada de solidaritat per part d’entitats i ajuntaments d’altres comarques. En les últimes setmanes, s’han organitzat fins a cinc esdeveniments esportius solidaris per a recaptar fons per al compte solidari de la Mancomunitat de l’Horta Sud, destinat a ajudar en la reconstrucció.

“Agraïm aquests gestos de solidaritat que ens arriben d’altres comarques i que se sumen al desplegament que molts ajuntaments han fet per a ajudar-nos. No sols s’estan recollint donatius que ajudaran en la reconstrucció, sinó que també es dona visibilitat a la situació de l’Horta Sud”, ha declarat el president de la Mancomunitat, José Francisco Cabanes.

La Mancomunitat manté un compte obert a Caixa Popular (ES57 3159 0013 9730 4841 1122) per a recollir donatius.

Solidaritat a Sagunt

L’última acció solidària es va celebrar aquest cap de setmana al Port de Sagunt, on el Fertiberia Balonmano va recaptar més de 3.000 euros per a l’Horta Sud. Aquests fons provenen tant de la taquilla del partit contra l’IB Eivissa com de donacions de l’afició i l’empresa patrocinadora del club.

Durant el partit, que es va disputar al pavelló de Sagunt, es va fer el lliurament d’un xec simbòlic a la Mancomunitat per part del president del club, Juan Bataller, el director de l’empresa Fertiberia, Felipe Saz, i el regidor d’Esports de Sagunt, Javier Timón. També van assistir altres autoritats, com la regidora de Cultura, Ana Quesada, i el regidor d’Educació, Raúl Palmero, que van transmetre mostres d’afecte i suport a l’Horta Sud.

Uns dies abans, la Federació Junta Local Fallera de Sagunt va organitzar una carrera benèfica en la qual es van recaptar uns 900 euros per al compte solidari de la Mancomunitat. La prova, denominada I Carrera Popular Fallera Solidària i Inclusiva, va ser un 5K amb més de 500 participants i va comptar amb el suport de l’Ajuntament de Sagunt.

Els pobles germans de l’Horta Nord

També a l’Horta Nord, diverses activitats esportives i lúdiques s’han organitzat per a contribuir amb la causa.

A Albalat dels Sorells , el club Albalat Entrena Atletisme va recaptar 540 euros en una divertida carrera Sant Silvestre , amb la participació de 200 persones.

, el club va recaptar en una divertida , amb la participació de 200 persones. A Albuixec , el consistori i el club Apalput van col·laborar en una altra Sant Silvestre solidària , que va reunir 250 participants i va aconseguir una recaptació de 226 euros , segons el regidor d’Esports, Julio del Toro .

, el consistori i el club van col·laborar en una altra , que va reunir i va aconseguir una recaptació de , segons el regidor d’Esports, . A Museros, els festers de Sant Roc organitzen el pròxim 18 de gener la III Sant Roquense, una prova solidària en col·laboració amb el Grup de Còrrer Museros i l’ajuntament. Aquesta carrera inclourà dues modalitats: una marxa de 2,5 km i una carrera de 5 km. La inscripció, amb un cost de 5 euros, es pot fer a través del web Cronorunner. També s’ofereixen dorsals 0 per a qui vulga fer només el donatiu, ha informat el portaveu dels festers, David Ruiz.

Aquestes iniciatives són exemples del compromís solidari dels municipis de l’Horta Nord i altres comarques amb l’Horta Sud, i demostren que l’esport també pot ser una eina poderosa per a la reconstrucció i la solidaritat.