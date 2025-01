Manises celebra 100 anys com a Ciutat Històrica i Laboriosa

·L’actuació ‘Fang 3.0.’ posa en escena un espectacle que barreja els elements de la naturalesa amb la música, per a donar un protagonisme especial a la ceràmica.

L’Ajuntament de Manises ha celebrat aquest dissabte l’acte de cloenda de l’any del centenari de Manises com a Ciutat Històrica i Laboriosa.

Aquesta data té una càrrega històrica important per al municipi, ja que l’11 de gener de 1925 es va fer la lectura pública del títol a la plaça de l’Església Sant Joan Baptista. El decret el va llegir l’alcalde d’aleshores, José María Martínez Aviñó, després que el subsecretari d’Instrucció Pública i Belles Arts, Javier García de Leániz, en representació del rei d’Espanya, Alfonso XIII, fera públic el lliurament del decret que s’havia publicat el 22 de desembre de 1924, en el qual es concedia a Manises el títol de Ciutat Històrica i Laboriosa, deixant enrere la nomenclatura de “vila”.

En aquell acte de fa 100 anys, Martínez Aviñó va estar acompanyat a la tribuna per l’arquebisbe de València, Prudencio Melo, i Manuel González Martí, delegat regio de Belles Arts i director de l’Escola de Ceràmica, juntament amb el claustre de professors de l’escola mateix.

L’actual alcalde de Manises, Javier Mansilla, ha manifestat que “la implicació de la ciutadania manisera en les activitats del centenari de Manises com a Ciutat Històrica i Laboriosa és una mostra més que la cultura interessa, ja que no haguera sigut possible sense les associacions, col·lectius i entitats de Manises, a les quals vull agrair la seua col·laboració desinteressada, per contribuir en aquesta celebració que ha reunit centenars de persones en diferents actes de caràcter cultural”. “També vull mostrar el meu orgull per tindre la sort de ser l’alcalde del centenari de Manises, Ciutat Històrica i Laboriosa”, ha afegit Mansilla.

“En els últims 100 anys, Manises ha passat de ser una xicoteta vila, sense molts serveis, a convertir-se en una ciutat dinàmica d’una àrea metropolitana en creixement”, ha expressat també l’alcalde al seu discurs. I ha posat la mirada en el futur: “Tinc la convicció que en els pròxims anys, Manises serà una ciutat moderna, accessible, saludable, sostenible, responsable i compromesa”.

En aquest acte de cloenda, el Vicent Masó, arxiver municipal de Manises, ha llegit el mateix decret que es va enunciar l’any 1925, per a commemorar aquella data. També hi han estat presents els exalcaldes Jesús Borràs, Francisco Izquierdo, José Alberto Arnal i Rafael Tos.

La formació Liber Trio, amb l’actuació ‘Fang 3.0.’, ha posat el fermall d’or a l’acte, posant en escena un espectacle que ha barrejat els elements de la naturalesa amb la música, per a donar un protagonisme especial a la ceràmica, per la qual Manises va rebre el títol de Ciutat Històrica i Laboriosa per part del rei Alfonso XIII i Victoria Eugenia.

L’actuació ha comptat amb els músics Jesús Salvador “Chapí” al capdavant de la percussió, Pedro Vicente al clarinet i Carlos Apellániz al piano, els quals han interpretat cinc peces que han convertit els elements de la naturalesa que fan possible la ceràmica en un espectacle musical: la terra, l’aigua, el foc, l’aire i el fang.

Activitats del centenari

D’aquesta manera, es posa fi al calendari d’activitats per a commemorar el centenari de Manises com a Ciutat Històrica i Laboriosa. Durant tot l’any 2024 s’han realitzat diferents accions al voltant d’aquesta fita, com ara l’edició d’un segell postal commemoratiu amb la imatge de la carrossa de la Cavalcada de la Ceràmica; l’exposició deslocalitzada ‘Cent de Manises’, la qual ha comptat amb la col·laboració de l’Associació Fotogràfica de Manises, que ha permés donar a conéixer els canvis dels barris del municipi, o l’adaptació gràfica de l’escut de l’Ajuntament de Manises.

La ‘Nit en Vetla’, celebrada al mes de desembre de 2024 al centre històric de la localitat, va tindre nombroses activitats simultànies al voltant d’una gran encesa de 10.000 ciris, entre les quals hi destaquen l’exposició de les escudelles commemoratives exclusives creades per artesans i artesanes ceramistes de Manises, concerts de música, grafitis i espectacles de dansa, entre d’altres.

També s’han realitzat diversos concerts i actuacions al llarg de l’any 2024 a càrrec de l’S.M. L’Artística Manisense i l’Ateneu Cultural Ciutat de Manises, així com la Casa de Cultura va acollir la presentació del llibre ‘Manises. Memòries d’ahir’, de l’autor local José María Català Gimeno.