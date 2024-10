Manises convoca la Junta Local de Seguretat

La Junta s’ha reunit per a valorar l’evolució i les necessitats de la seguretat ciutadana municipal

L’Ajuntament de Manises ha convocat hui la Junta Local de Seguretat la qual ha estat presidida per l’alcalde de Manises, Javier Mansilla, i el Subdelegat del Govern de la Província de València, José Rodríguez Jurado, i ha comptat amb la presència de diferents càrrecs de la Guàrdia Civil, el Cos Nacional de Policia, la Unitat Adscrita de la Policia Nacional a la Comunitat Valenciana, la Policia Local de Manises i representats de la corporació municipal de l’Ajuntament de Manises.

La Junta ha tractat, en primer lloc, l’evolució de la seguretat al terme municipal de Manises, avaluant les actuacions en comú entre les diferents forces de seguretat així com les accions preventives dutes a terme. Cal destacar que a Manises s’ha registrat una baixada de la taxa de delinqüència, concretament un descens del 7% de les infraccions penals.

Així com també s’ha detectat una pujada significativa de l’atenció ciutadana, la qual cosa evidencia una millora de la seguretat municipal gràcies a l’efectivitat i operativitat dels cossos i forces de seguretat que actuen a la ciutat. De la mateixa manera, s’han valorat les necessitats de seguretat dels pròxims esdeveniments programats a la ciutat, com ara el partit de futbol de Copa del Rei que es disputarà al poliesportiu municipal el pròxim 31 d’octubre entre el Manises C.F. i el Getafe C.F.

D’altra banda, s’ha decidit iniciar els tràmits corresponents a la renovació del Conveni entre la Direcció General de la Policia i l’Ajuntament de Manises, signat el passat abril de 2021 i amb venciment el pròxim abril de 2025. Aquest conveni té per objecte el desenvolupament i aplicació de determinades mesures per a reforçar la col·laboració i coordinació entre els diferents cossos en matèria de seguretat ciutadana, com ara l’intercanvi d’informació, l’accés a les bases de dades o la celebració de reunions del comité de seguiment.

Per últim, s’ha insistit en el major repte de seguretat que afronta la societat actual, la lluita contra la violència masclista, la qual s’aborda a Manises a través del grup Gemma de la Policia Local, format per una coordinadora i tres agents. Aquest és el primer operatiu que habitualment atén les dones que han interposat una denúncia.

Després d’una primera entrevista i una anàlisi de la seua situació policial, s’estableix un seguiment continuat que es desenvolupa en funció dels mesos de protecció que el jutjat ha atorgat a la víctima. Per a aconseguir que tot aquest sistema funcione de forma coordinada i puga atendre a totes les dones que ho necessiten, l’Ajuntament de Manises forma part del programa estatal VioGén, un sistema policial en els casos de violència masclista que fa seguiment i procura protecció, a més de desenvolupar una tasca preventiva de conductes de maltractament.

L’alcalde de Manises, Javier Mansilla, ha manifestat la seua confiança en els resultats d’aquesta col·laboració: “La Junta Local de Seguretat és una oportunitat per analitzar la situació de la seguretat del nostre municipi, però també per elaborar una línia de treball que faça de Manises un poble més segur i més amable per a tota la ciutadania”.

En concret, els vocals assistents a la reunió han sigut: José David Molano , Inspector Cap Comissari de la Comissaria de Quart de Poblet-Manises, Marc Cortiella, Comandant Cap de la Guàrdia Civil de la Companyia de Paiporta, José Carlos López , Tinent Cap de la Secció Fiscal i de Front-Aerop, València, José Carlos García, Subtinent de la Guàrdia Civil del Puesto Principal d’Aldaia, Pedro Valero, Inspector de la Policia Nacional Adscrita a la Comunitat Valenciana, Manuel Gómez, Cap de Policia Local de Manises, Yurena Hueso, regidora de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Manises i Pilar Bastante, regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Manises.