La fira de nadal començarà aquesta vesprada i s’allargarà fins al diumenge 18 de desembre

Massamagrell ja està preparat per a celebrar aquest cap de setmana la Fira de Nadal, que donarà principi hui, divendres 16 de desembre, a les cinc de la vesprada i s’allargarà fins al diumenge 18.

L’escenari triat per a això serà la plaça de la Constitució, on es reuniran els comerços locals per a exposar els seus articles i serveis alhora que es desenvoluparan activitats per a tots els públics.

Des de l’Ajuntament de Massamagrell, han volgut ressaltar la importància d’aquesta jornada com el millor exercici per a fomentar la relació entre els ciutadans i el comerç local com també, la seua importància a l’hora d’estimular la diversió dels més xicotets.

En aquest sentit, l’alcalde de Massamagrell, Paco Gómez ha assenyalat: “En aquestes dates tan assenyalades com el Nadal és important que busquem noves maneres de fomentar el comerç local per a això la ciutadania és essencial”.

“Aquest tipus d’accions ens ajuden a mostrar-nos més a prop encara de la ciutadania i a promoure les compres en el comerç local” comenta el president de l’Associació de Comerciants de Massamagrell, Miguel Ángel Medina.

A les 17.00 hores donarà inici la fira amb l’acte d’inauguració oficial de l’Ajuntament. Posteriorment, a les 17.30h, l’alumnat del col·legi Sagrada Família Massamagrell “Amics Amigó” cantarà cors nadalencs, i a les 18.30h serà el torn de l’actuació musical del gat amb Notes el qual, repetirà actuació l’endemà a les 12.30h.

El segon dia, el dissabte 17, la fira obrirà a les 10.00h, i a les 11.00 i 11.30 s’impartiran dues classes de zumba. A partir de les 17.00 h es reprendrà la fira amb un repartiment gratuït de xocolate i valencianes i, a les 18.00, hi haurà una animació infantil. La jornada finalitzarà a les 22.00 h quan les empreses expositores tanquen les seues parades.

El diumenge 18 serà l’últim dia de fira en el qual hi haurà la visita d’un Rei Mag i la bústia real a les 11.00h, seguit a 11.30h d’un pintacaras i, a la vesprada, a partir de les 17.00 h demostració de Hapkido, a les 17.30h Xiquet Disc i, finalment, a les 20.00h, focs artificials per a donar fi a la fira.