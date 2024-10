Massanassa presenta la programació de Massapor 2024 amb jornades per a totes les edats

Els dies 26, 27, 29 i 31 d’octubre, l’Ajuntament oferirà una àmplia varietat d’activitats culturals, lúdiques i terrorífiques.

Teatre, cine, tallers i passatge del terror omplin Massanassa de misteri i diversió per celebrar Tots Sants.

El municipi celebra la tradició valenciana de Tots Sants amb el programa Espanta la Por!, de la Diputació de València i L’ETNO.

Un any més, Massanassa s’adhereix a la campanya de la Diputació de València i L’ETNO, Espanta la por! Per Tots Sants, monstres valencians. Amb motiu d’esta festivitat, el municipi ha programat unes jornades plenes d’emoció, destinades a públic de totes les edats. Els dies 26, 27, 29 i 31 d’octubre, l’Ajuntament oferirà una àmplia varietat d’activitats culturals, lúdiques i terrorífiques, a més de recaptar fons en benefici de la campanya municipal Massanassa Solidària.

El dissabte 26 d’octubre, l’Auditori Municipal Salvador Seguí acollirà l’obra de teatre familiar La Maria no té por, de la companyia Disparatario, a les 19:00 hores. Este tret d’inici de la programació consta d’un espectacle infantil i familiar que convida als més menuts a endinsar-se en una aventura on la valentia és la protagonista. Les invitacions estan disponibles a la Biblioteca Pública Municipal.

L’endemà, diumenge 27 d’octubre a les 20:00 hores, les persones amants del cine podran disfrutar de la projecció de la pel·lícula de terror Insidious 5: La Puerta Roja, una experiència organitzada en col·laboració amb l’Escola Municipal de Teatre de Massanassa, que estarà animant la sessió. El públic adult tindrà l’oportunitat de descobrir les sorpreses més terrorífiques que amaga el film experimentant tota classe de sensacions. Per a acudir hauran de reservar la seua entrada a la Biblioteca Municipal. El cost de la invitació és d’1 € per contribuir a la campanya solidària del municipi.

Per continuar amb esta programació, el dimarts 29 d’octubre a les 17:30 hores, la població infantil podrà acudir a la Biblioteca Municipal per disfrutar del taller d’animació lectora, d’entrada lliure, titulat: On viuen les bruixes?.

El gran colofó final arriba el dijous 31 d’octubre, un dia que promet ser inoblidable. A les 17:00 hores, l’Espai Jove oferirà un taller de maquillatge de terror per al qual és necessari inscriure’s prèviament, ja que les places són limitades per a jóvens de 12 a 17 anys. A les 20:00 hores, s’iniciarà un passacarrer des de la Plaça del País Valencià i que continuarà pels carrers de la localitat amb acompanyament de xaranga i repartiment de dolços. L’únic requisit per a assistir és acudir amb les vostres millors disfresses de terror. Després, a les 21:00 hores, la població juvenil podrà acudir a un sopar a l’Espai Jove, per al que hauran d’haver reservat el seu lloc prèviament.

Amb l’arribada de la nit, arriben dos passatges del terror per a la gent més valenta. L’Espai Jove acull el primer d’ells a partir de les 22:15 hores, un recorregut del terror per a grups familiars o menors de 12 anys. Mentre que el segon, començarà a les 22:45 hores i s’obrirà exclusivament per a majors de 12 anys.