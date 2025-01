Mazón: “La rebaixa de l’impost d’habitatge permet a 16.469 joves i persones vulnerables estalviar 21,4 milions d’euros”

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacat que la rebaixa del 25% de l’Impost de Transmissions Patrimonials (ITP) ha generat un estalvi mitjà de 1.301 euros per a cada persona beneficiària

Afavorint especialment els menors de 35 anys i els col·lectius més vulnerables. Entre gener i novembre de 2024, aquesta mesura ha beneficiat a 16.469 ciutadans, permetent-los un estalvi total de 21,4 milions d’euros.

Mazón ha ressaltat el compromís del Consell amb una política fiscal que dona suport a la ciutadania, especialment en facilitar l’accés a l’habitatge, i ha posat en valor altres mesures, com la bonificació del 100% del ITP per a persones afectades per les riuades en la compra d’immobles que substituïsquen els danyats.

Ajudes als afectats per les riuades

El president ha subratllat el suport de la Generalitat als damnificats pel temporal, amb ajudes directes de 6.000 euros per a enseres, ajudes al lloguer dotades amb 50 milions d’euros, bonificacions fiscals i la reubicació en habitatges socials. Ja s’han traslladat 76 famílies a habitatges públics, incloses 21 al nou edifici de La Torre (València).

A més, ha exigit al Govern d’Espanya que pose a disposició les més de 1.000 vivendes de la Sareb, 500 d’elles en zones afectades. Mazón ha lamentat la manca de resposta del govern central, mentre ha valorat el model del Consell de “zero impostos” per a la reconstrucció i el suport a les persones damnificades.

Aquestes mesures inclouen deduccions del 100% al tram autonòmic de l’IRPF per despeses relacionades amb els danys causats per les riuades en la vivenda habitual.

