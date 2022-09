Els dies dedicats als patrons, de l’11 al 14 de setembre, han posat el colofó a les festes de Meliana del 2022. Unes festes que s’iniciaven el 26 d’agost amb els actes del pregó i que han anat encadenant activitats de tot tipus i per a totes les edats. Tot i que la pluja va fer acte de presència de manera tímida el primer dia, fet que va obligar a replantejar alguns actes, la resta de les festes s’han desenvolupat amb bon oratge.

Com explica la regidora de Festes, Maria Pilar Asensio: "Els últims dies han estan més vinculats als actes religiosos, especialment les quatre processons. La Mare de Déu de la Misericòrdia i el Crist de la Providència, amb les festeres i els festers, han tingut una presència destacada als carrers de Meliana acompanyats per la música de banda i de tabals i dolçaines". Així, l'Associació Amics de la Música i la Colla de Tabaleters i Dolçainers han acompanyat els uns i les altres.

Les entitats musicals també han sigut protagonistes amb els seus concerts i recitals, el de l’Associació Amics de la Música i l’espectacle de l’Escola Municipal de Dansa amb l’Orquestra de Plectre i l’Escola de Tabal i Dolçaina. A més de les tradicionals albaes. Els musicals Top Talent i El Regne del Lleó van completar les activitats musicals.

La responsable també destaca: “Un altre protagonista d’aquesta part de les festes han sigut els focs d’artifici, que han sigut de qualitat i així ho ha reconegut la gent. Em sent satisfeta d’haver recuperat la traca correguda, un acte que s’havia deixat de fer”. El dia 12, dia de la Mare de Déu, hi va haver castell de focs, mentre que el dia 14, dia del patró i festa local, es va disparar tant la mascletà com el castell de fill de festa.El cap de setmana passat van finalitzar els trofeus esportius de festes. En aquest sentit, conclou Asensio: “Han participat tots els clubs i entitats de Meliana i fou especialment entranyable el trofeu de pilota, que va servir també com a homenatge a José Cabanes, Genovés II, que finalitza la seua carrera professional”. Ara, després d’uns dies de bous al carrer, ja comencen a preparar-se les festes del 2023 i Meliana continua amb la celebració de la Fira Agrícola i Comercial el cap de setmana del 23 al 25 de setembre.